Les Fêtes sont à nos portes avec des couronnes bien garnies qu’on aura la fierté d’avoir faites à la main. Branches de conifère, baies de troène et lierre de clématite mettent à l’honneur les beautés et les parfums de la forêt laurentienne sous la signature organique de Prune les fleurs.

Le règne des végétaux

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Nadine Jazouli, propriétaire de la boutique Prune les fleurs

Une couronne forestière est plus simple à faire qu’il n’y paraît, assure la fondatrice de Prune les fleurs, Nadine Jazouli. Il suffit de regarder autour de vous pour trouver matière à la façonner.

Le matin de notre rencontre, Nadine Jazouli s’est levée plus tôt pour cueillir quelques rameaux de pin, de mélèze et d’autres conifères ou vivaces dans son jardin du quartier Rosemont. Ces végétaux se trouvent partout au Québec et même en ville. Assemblés sous nos yeux, ils prendront la forme d’une couronne forestière, généreuse et élégante, aux parfums de sous-bois.

La beauté de cette décoration festive réside dans la superposition de textures et de couleurs en ton sur ton et, bien sûr, dans l’œil aiguisé d’une artisane qui en a fait bien d’autres. Faire sa propre couronne hivernale est toutefois plus facile qu’il n’y paraît, assure la propriétaire et directrice artistique de Prune les fleurs. « Le résultat peut paraître intimidant pour qui n’est pas un adepte de DIY [do-it-yourself, ou fait main], mais faire sa propre couronne de Noël, c’est accessible à tous. »

À l’automne, au moment de faire le ménage du jardin, on peut d’ores et déjà mettre quelques belles branches de végétaux de côté. À ce temps-ci de l’année, plusieurs arbres portent encore leurs baies, des pommettes et des fleurs séchées. Il suffit d’ouvrir l’œil pour trouver quelques trésors à récolter avec parcimonie dans les ruelles, les terrains vagues, les parcs et les forêts.

« Au même titre qu’on monte son sapin de Noël, faire sa couronne est une belle tradition à reproduire en famille année après année », suggère Nadine Jazouli en tressant habilement quelques branches de végétaux dans une base de lierre, de ses mains tachées par la résine et la sève.

Dès la mi-novembre, et jusqu’à Noël, son équipe de fleuristes et elle monteront ainsi des dizaines de couronnes de manière artisanale : chacune unique. « J’y vais beaucoup au ressenti en suivant les formes de la couronne », souligne-t-elle en ajoutant que sa création, faite pour La Presse et dont vous retrouverez les étapes dans l’onglet suivant, est une inspiration sur laquelle on trouvera facilement à improviser.

Une impression indélébile PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Nadine Jazouli a fondé Prunes les fleurs il y a sept ans. Il y a 13 ans, Nadine Jazouli, alors directrice de compte en agence de publicité, commence à vendre les créations florales qu’elle compose dans son sous-sol durant ses temps libres. « Je m’ennuyais au travail. J’avais fait le tour du jardin ! » Et c’est justement vers d’autres jardins qu’elle s’est tournée. « Les fleurs sont ma passion. Je me souviens du premier bouquet que j’ai reçu quand j’avais 7 ans. C’est une attention tellement puissante ! Il m’a laissé une impression indélébile. » Enceinte d’un premier enfant, puis de jumeaux, elle mettra en veilleuse son projet de se lancer en affaires pendant quelques années. C’est finalement à son troisième congé de maternité, il y a sept ans, que'elle fera le saut en s’associant aux magasins Must Société, à l’intérieur desquels sont présentés les trois comptoirs de Prune les fleurs, à Montréal, Laval et Québec. Depuis deux ans, existe aussi sa filière Prune les jardins, où elle cultive des fleurs en mode écologique et éthique. « Acheter des fleurs ou en recevoir, c’est réconfortant. Il suffit d’une fleur pour changer l’ambiance et le décor d’une pièce. J’aime que mes fleurs soient présentes dans les grands moments de vie, comme les petits.

Créer sa couronne forestière, étape par étape

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les composants

Les composants

Un sécateur, du ruban et du fil de fer gainé sont les seuls accessoires nécessaires, avec une couronne de lierre réutilisable faite à la main ou achetée (36 $, chez Prune les fleurs). Toutes les branches, d’une longueur qui varie entre 20 et 40 cm, sont dénudées à la base pour être plus facilement insérées à travers le lierre. Elles sont ensuite fixées au support avec du fil de fer.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Couronne de lierre, faite main ou achetée, un sécateur, du ruban et du fil de fer gainé Branches de pin

Cocottes de mélèze cueillies au printemps

Branches de mélèze de saison

Baies de troène

Brins de panic érigé

Branches d’épinette bleue

Rameaux de clématite

Branches de genévrier Wichita cèdre avec ses baies

Cocottes de pin

Branches de cèdre

Branches de cyprès Carolina Sapphire

Un ruban de soie pour la finition

Étape 1

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Des branches de pin recouvrent le dessus et les côtés de la couronne et composent la toile de fond de cette création.

Des branches de pin recouvrent le dessus et les côtés de la couronne et composent la toile de fond de cette création. « Puisque j’aime que ce soit généreux, je fais en sorte de bien garnir tous les côtés », indique Nadine Jazouli.

Étape 2

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La fleuriste compose ensuite des petits bouquets de cyprès, d’épinette et de pin qu’elle attache avec du fil de fer avant de les ajouter à la couronne.

La fleuriste compose ensuite des petits bouquets de cyprès, d’épinette et de pin qu’elle attache avec du fil de fer avant de les ajouter à la couronne, en commençant par le dessus, puis en comblant l’intérieur et l’extérieur de celle-ci.

Étape 3

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Des branches de cèdre sont intégrées à l’unité.

Des branches de cèdre sont intégrées à l’unité, en mettant de l’avant le dessus des rameaux, mais aussi le dessous qui est plus pâle. Les touches d’éclat, comme le mélèze, s’ajoutent là où l’effet est harmonieux.

Il ne faut pas hésiter à relever la couronne et à prendre du recul pour s’assurer que la composition est équilibrée. On peut ensuite combler là où il manque des éléments. On ne cherche pas la perfection, mais le mouvement. Il faut que ce soit vivant ! Nadine Jazouli, fleuriste et fondatrice de Prune les fleurs

Étape 4

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Nadine Jazouli termine avec les accents.

Nadine Jazouli termine avec les accents : des branches de cocotte de mélèze récoltées au printemps et des cocottes de pin, dont la base, plutôt que la pointe, est mise de l’avant – « parce que je trouve ça plus joli ». Le lierre de clématite, délicat et fragile, se faufile entre les vignes à la toute fin.

Finition

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Un ruban de soie est ajouté à la couronne en finition

En finition, un ruban de soie de 2 m de longueur teint avec de l’extrait naturel d’acacia à cachou est replié sur lui-même pour créer plus de volume et une boucle double.

Jusqu’au 15 décembre, il est possible de commander sa couronne fraîche à la boutique de Prune les fleurs (95 $ le petit format et 185 $ pour le format de 24 pouces).