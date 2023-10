La cuisine d’Hubert Cormier et de son conjoint Mathieu Malenfant se distingue des cuisines classiques avec ses rondeurs et l’intégration de touches de couleur, comme celle du luminaire bleu ciel de Lambert & Fils qui éclaire l’îlot.

À Trois-Rivières, une maison achetée sur plan a trouvé une identité qui lui est propre entre des mains avisées. Chaque petit coin y a été repensé avec minutie dans un désir de fuir l’esthétique impersonnelle des maisons en série. Cible atteinte : son style est unique. En son cœur, un parfait environnement de travail et de vie pour ceux qui l’habitent avec un insatiable appétit pour l’alimentation. Bienvenue dans le décor d’Hubert Cormier !

C’est d’un terrain au bord du fleuve que rêvaient au départ le docteur en alimentation Hubert Cormier et son conjoint, Mathieu Malenfant, médecin nouvellement en poste à Trois-Rivières. Mission difficile et quête pointue dans un marché alors en effervescence. Le couple s’est rabattu sur l’achat d’un jumelé sur papier.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le docteur en nutrition, blogueur et auteur Hubert Cormier (à droite) et son conjoint, Mathieu Malenfant

L’espace, réparti sur deux niveaux, présentait plusieurs atouts, mais un manque évident de charme. Sa configuration, peu adaptée aux besoins des nouveaux propriétaires, exigeait par ailleurs un remodelage. Après plusieurs tentatives et autant d’esquisses pour réinventer sa maison de ville, le couple a abdiqué. « Il est parfois préférable de s’en remettre aux experts ! », admet le duo avec humour.

L’ensemble a gagné une fonctionnalité rare avec l’intervention de Perron Design et une personnalité à l’image de ses occupants : sereine et joyeuse.

PHOTO FOURNIE PAR PERRON DESIGN L’équipe de Perron Design a joué de textures pour ajouter une chaleur dans un environnement préalablement froid.

PHOTO FOURNIE PAR PERRON DESIGN Derrière ce qui peut sembler être un mur se cachent une salle d'eau et un grand garde-manger.



Ordre et fluidité

Les propriétaires souhaitaient maximiser le rangement, tout en gardant l’environnement épuré. « Le principal changement a été de revoir l’accueil. Le vestibule a été déconstruit pour créer un espace plus ouvert et établir un lien avec la cuisine dès l’entrée », explique la designer chargée du projet, Maryse Tourangeau. Le tableau final est un rez-de-chaussée ouvert dans un style affirmé.

Un mobilier intégré, pleine hauteur, conduit désormais du vestibule vers l’îlot et camoufle la salle d’eau et le garde-manger, tout en fournissant un maximum de rangement. Dans deux des trois chambres de l’étage, transformées en bureaux, un mobilier sur mesure accueille tous les appareils et dossiers, et comble les besoins d’efficience.

On se sent bien dans ce décor apaisant qui reste chaleureux avec ses touches de couleur et ses mélanges de textures. Hubert Cormier

Éclatée au rez-de-chaussée, l’ambiance se fait sereine à l’étage, où le désir était d’avoir trois chambres et deux salles de bains. Certains murs sont tombés pour faire place à la lumière. Le contraire s’est produit dans la chambre principale, trop spacieuse, de l’avis des propriétaires. Elle a plutôt été divisée pour intégrer une salle de bains et une pièce-penderie.

PHOTO FOURNIE PAR PERRON DESIGN L’espace de préparation est vaste avec 27 pieds de comptoirs. Une lampe chauffe-plat est intégrée dans le module de la hotte et se rétracte pour passer incognito, au besoin.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Des tiroirs propices à la conservation des oignons et du pain ont été prévus.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le travail artisanal se reflète dans les détails, notamment la poignée du frigo, invisible de face, élégante de côté.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Un petit coin-bar qui accueille un éventail d’alcools québécois et de cafés a été intégré à la cuisine. « Un must pour des accros au café ! », confie Hubert Cormier.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L'espace garde-manger est généreux. Les accessoires permettant de conserver l'ordre dans le rangement le sont également.









Priorité à la cuisine

La cuisine, cela va de soi, était au cœur des priorités et de l’aire de vie. Vaste et impeccablement réfléchie, elle abrite une panoplie d’accessoires et de petits appareils, comme peut en posséder un cuisinier passionné, blogueur et auteur de plusieurs livres de recettes, dont le dernier, Ramène-moi un ramen !, nouvellement sorti en librairie.

« Je cuisine beaucoup pour le travail et je suis toujours à la maison. Et puis, on aime recevoir ! On avait besoin d’une cuisine agréable et ergonomique », dit-il. Des sous-rangements nombreux, des tiroirs réfrigérés, des systèmes automatisés pour l’ouverture des poubelles et des cabinets ont fait partie de ses demandes. Des tiroirs, plutôt que des armoires, permettent d’en voir le contenu d’un seul coup d’œil. À ces éléments se sont ajoutées des attentions rares dans une habitation standard, notamment une lampe chauffe-plat dissimulée dans la hotte, ainsi que des tiroirs à conservation pour les oignons et le pain.

« Puisque notre client est créateur de contenu numérique et filme ou photographie ses recettes, l’un des objectifs a été de rendre cette cuisine photogénique », souligne la designer Maryse Tourangeau. La hotte crée un point focal intéressant, tout en demeurant minimaliste dans sa forme. Les cabinets supérieurs ont été substitués par des tablettes, fines et légères. Le frigo se cache quant à lui sous des lattes de bois qui font écho au mur de rangement de l’entrée.

PHOTO FOURNIE PAR PERRON DESIGN Les designers ont intégré des miroirs « bonne mine » tout en rondeur.

Le règne des rondeurs et de la lumière

Les courbes sont omniprésentes et adoucissent les angles du canevas initial. Elles répondent aux lattes verticales qui habillent les murs à plusieurs endroits dans un habile jeu de contrastes entre lignes droites et lignes courbes. « Les rondeurs sont vraiment de retour dans l’esprit des années 1980, signale Maryse Tourangeau. On les sent de manière globale dans le design et l’architecture. Elles ont un effet réconfortant et chaleureux. »

PHOTO FOURNIE PAR PERRON DESIGN Un verre gondolé fait entrer la lumière du sud à l’étage.

PHOTO FOURNIE PAR PERRON DESIGN Les proprios voulaient un bureau partiellement fermé. Cet espace a été travaillé avec un grillage qui fait office de cloison ouverte.



Dans cet intérieur, aérien et lumineux, la lumière est souveraine. « Pour nous, c’était primordial, lance Mathieu Malenfant. En allant ailleurs, on a souvent l’impression que c’est sombre. » Rien de cela dans ce décor bien réfléchi, où les cloisons sont diaphanes pour permettre à la lumière du sud de percer généreusement à l’étage. L’éclairage artificiel est traité avec autant de soins grâce à une diversité de luminaires qui peuvent être modulés au moyen de gradateurs.

PHOTO FOURNIE PAR PERRON DESIGN Différentes teintes et textures sont déclinées pour créer une harmonie qui va perdurer.

Maîtriser la couleur et les textures

« Nos clients n’avaient pas peur de la couleur. Nous non plus, souligne Maryse Tourangeau. Plutôt que la travailler en accent, on a ciblé des teintes déclinées dans différents tons pour créer une harmonie qui va perdurer. La palette reste chaude, avec des bruns, des beiges et même des orangés, puis on transitionne vers des couleurs un peu plus vives dans différents tons de bleu et de vert. »

Cherchez du noir et vous en trouverez en infime quantité. Le blanc, fil conducteur qui habille notamment les rambardes, cloisons et robinetterie, était un incontournable pour injecter de la légèreté au décor.

PHOTO FOURNIE PAR PERRON DESIGN Une salle de bains « comme à l’hôtel »

PHOTO FOURNIE PAR PERRON DESIGN La douche est une réplique d'un coup de cœur de voyage.



« On a eu la chance de découvrir des hôtels magnifiques en voyage, souligne Mathieu. On aime tout de ces établissements : l’odeur, la literie, le confort. » « Hôtel » est ainsi devenu le mot d’ordre qui s’exprime particulièrement à l’étage. L’impression est transmise par une configuration atypique pour une maison de ville, et par des textures et matériaux nobles. « Même les miroirs sont ambrés pour créer un effet “bonne mine”, note Hubert Cormier. On ressent une zénitude partout dans ce décor ! »