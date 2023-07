Quoi de neuf pour égayer votre intérieur ? Nous avons demandé à deux designers d’intérieur, Lysanne St-Laurent et Isabelle Bilodeau, de nous parler des dernières grandes tendances en décoration intérieure.

PHOTO FOURNIE PAR LE STUDIO VIVES ST-LAURENT La peinture minérale apporte de la texture au mur.

Le minéral à l’honneur

Le mur blanc (et les nuances de blanc) reste un incontournable chez beaucoup de gens, mais si on préfère un mur avec un peu plus de texture, on opte pour la peinture minérale. « On nous en demande très souvent, c’est une peinture qui contient des liens minéraux, ça vient d’Europe et c’est très populaire. Ça peut être ton sur ton ou avec un mouvement plus ou moins intense », explique la designer d’intérieur Lysanne St-Laurent, qui a cofondé le studio Vives St-Laurent avec Laurence Ouimet-Vives. Elle évoque aussi le tadelakt, qui vient du Maroc, qui est un enduit à la chaux et poli. « Un savoir-faire complexe et un procédé plus coûteux, qui est imperméable ; on peut aussi l’appliquer dans une salle de bains et une douche par exemple », précise-t-elle.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les designers d’intérieur Laurence Ouimet-Vives et Lysanne St-Laurent, du studio Vives St-Laurent

« Le béton s’invite aussi sur nos murs. Les finis à la chaux et le béton ciré sont des produits naturels qui commandent le savoir-faire d’un artisan pour l’application. La texture et les nuances sur un grand mur ou autour d’un foyer créent un effet enveloppant et chaleureux » estime la designer Isabelle Bilodeau.

PHOTO PHOTOGRAPHIEINTERIEURE.CO, FOURNIE PAR ISABELLE BILODEAU Le papier peint peut donner du style et de la personnalité à une pièce.

Créer une ambiance grâce au papier peint

Une entrée, une salle d’eau, une salle de jeux ou juste un mur d’une pièce, c’est principalement à ces endroits qu’on mettra du papier peint. « Ça va venir égayer une pièce et créer une ambiance », pense Isabelle Bilodeau. « Il y a une grande diversité de motifs, des arbres, des feuilles, des oiseaux, des motifs plus géométriques, on peut aussi utiliser un papier peint ton sur ton, une texture de lin, par exemple, sur tous les murs d’un bureau, pour créer un espace feutré et calme », précise la designer, qui conseille d’utiliser le papier peint avec parcimonie. Le papier peint s’est amélioré, il est désormais plus facile à appliquer et à enlever, mais attention, il faut demander à un professionnel de l’installer, car on ne veut pas de pli. « Le papier peint apporte une isolation phonique supplémentaire qui n’est pas à négliger. »

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE CENTERPIECE Les meubles vintage ont beaucoup de succès. Ici, les chaises de Charles et Ray Eames pour Herman Miller, qui sont à vendre sur le site de Centerpiece.

Trouvailles vintage

On aime faire des trouvailles ! « Avoir un meuble qui est unique chez soi, c’est très apprécié. Que ce soit un fauteuil rétro, une chaise, une petite table, une lampe, ça vient souvent briser l’aspect contemporain d’un décor, et ça donne du cachet en plus d’y apporter une touche rétro », constate Lysanne St-Laurent. « Certains sites web, comme Centerpiece, Morceau ou Maison Singulier, se spécialisent dans les meubles rétro. Ils peuvent faire des recherches de pièces uniques de designers, ils peuvent aussi faire recouvrir des sofas ou créer certaines pièces. Ils retrouvent des classiques qui ne se démodent pas, ça peut être une réédition d’un meuble, on peut vraiment faire de belles trouvailles. »

Il y a aussi un aspect écologique à acheter un meuble d’occasion de bonne qualité. Les gens sont à la recherche d’objets qui ont vécu, et leur donnent une deuxième vie. Lysanne St-Laurent, designer d’intérieur

Cacher le téléviseur dans le salon

« De plus en plus de gens demandent de cacher leur téléviseur quand il est dans le salon. Il y a le téléviseur Frame de Samsung qui a l’allure d’un tableau et qui se fond dans le décor. Le téléviseur est hyper mince, on peut choisir un contour blanc, noir ou en bois, on peut mettre une œuvre d’art, ça fait office de tableau et on ne voit plus du tout que c’est un téléviseur » explique Lysanne St-Laurent.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Isabelle Bilodeau, designer d’intérieur, chez elle. On peut voir au mur, au-dessus du foyer, le téléviseur Frame. On dirait vraiment que c’est un tableau !

Le téléviseur Frame ressemble à un tableau.



« Il y a des images de base qui viennent avec l’achat du téléviseur, mais on peut aussi prendre un abonnement annuel qui propose une bibliothèque avec de nombreux choix de tableaux, du classique au contemporain, il y a des photos, des peintures, on l’adapte au décor et on change en fonction des saisons et de nos envies », ajoute Isabelle Bilodeau, qui a dans son salon un téléviseur Frame.

PHOTO PHOTOGRAPHIEINTERIEURE.CO, FOURNIE PAR ISABELLE BILODEAU Le bois se marie ici à des accents métalliques.

Le bois, un classique intemporel



Le trio du moment : métal, bois et béton

Le métal est maintenant bien ancré dans les aménagements. « Il ajoute beaucoup de style. On l’interprète dans des applications diverses, on peut faire des portes, du mobilier, des armoires vitrées, des escaliers, mais le mot d’ordre, c’est qu’il ne faut pas exagérer. Il faut éviter d’en mettre partout. Avoir un bon équilibre entre les matériaux, c’est toujours mieux », conseille Isabelle Bilodeau.

PHOTO PHOTOGRAPHIEINTERIEURE.CO, FOURNIE PAR ISABELLE BILODEAU Des escaliers en acier

Le bois est un classique intemporel, que ce soit pour les meubles en bois, tables, planchers, bibliothèques... « Un mur en bois, des panneaux de bois, c’est chaleureux, et sur le plan de l’acoustique, ça diminue le son ambiant », ajoute la designer d’intérieur.

Le béton connaît de son côté une popularité grandissante : « Le béton, c’est un beau produit à un coût raisonnable. On a vu beaucoup de planchers, mais aussi des tables, des comptoirs et lavabos, il y a un grand choix de couleurs ou terrazzo, pour une allure avec plus de punch. »

PHOTO FOURNIE PAR LE STUDIO VIVES ST-LAURENT Des rideaux légèrement colorés apportent une certaine fluidité.

Habiller une pièce avec des rideaux

Les beaux rideaux habillent une pièce. « Il y a les rideaux à ondulation, qui sont sur un rail, on les choisit dans les tons neutres et en lin notamment pour donner un aspect de grandeur. Ce qui arrive d’Europe, ce sont des rideaux dans des tissus transparents, mais colorés – jaune, menthe, bleu – la couleur et la transparence donnent un aspect très brumeux. Les rideaux dans une pièce, c’est fonctionnel et esthétique, ça donne de la fluidité, et il y a un vrai engouement, surtout quand on veut créer de l’intimité », constate Lysanne St-Laurent.

PHOTO FOURNIE PAR ISABELLE BILODEAU On voit ici la présence du bois, et le choix des luminaires suspendus.

Lumière sur les luminaires

En fin de compte, il faut miser sur un style intemporel et des matériaux de qualité qui vont durer. Les deux designers pensent aussi qu’il faut que notre demeure reflète notre personnalité ; il ne faut pas hésiter à personnaliser notre maison avec nos coups de cœur.

« Ça peut passer par de belles lampes au sol ou des luminaires suspendus. Ça prend un éclairage général de base, mais pour créer une ambiance, on peut oser acheter un beau et grand luminaire, ça fait toute une différence dans une pièce. Au-dessus de la table de la salle à manger, évitez le blanc froid, et optez pour un éclairage plus chaleureux ; n’hésitez pas à acheter un gradateur », dit Isabelle Bilodeau.