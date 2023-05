Comme une sorte de pont suspendu entre deux îles, le luminaire « Isle », né de la collaboration entre Zoë Mowat et le studio de design montréalais Lambert & fils, joue avec des tubes de verre et des socles de pierre et de métal.

Dans les sombres moments de la pandémie, la designer Zoë Mowat, à New York, et l’équipe de Lambert & fils, à Montréal, imaginaient des luminaires à visée artistique. La collection « Isle », dévoilée lors du récent festival du design new-yorkais, porte en elle la force et la fragilité de ce temps suspendu.

Manhattan et Montréal partagent beaucoup de points communs, à commencer par leur nature insulaire. Les luminaires nés de la collaboration entre Zoë Mowat et Lambert & fils évoquent les ponts grâce auxquels on y accède. Une poésie apparue au terme de la production qui réjouit leurs auteurs.

« C’est un moment chargé d’émotions, le résultat de deux ans et demi de labeur dans une situation de crise », a confié d’emblée Samuel Lambert lors du lancement de la collection « Isle » dans la galerie louée à l’aube de la pandémie, à Tribeca.

Un long cheminement au gré des contraintes dues à cette période particulière. Après 13 années à Montréal, Zoë Mowat venait de s’installer à New York pour enseigner à la prestigieuse Parsons School of Design. La communication s’est donc faite pour l’essentiel par Zoom. « Avec les masques, il était difficile de savoir ce que l’équipe à Montréal aimait », plaisante-t-elle en saluant la patience de ses complices.

PHOTO ARSENI KHAMZIN, FOURNIE PAR LAMBERT & FILS Samuel Lambert, fondateur de Lambert & fils, et la designer Zoë Mowat

Principes élémentaires

La première rencontre entre la designer et le fondateur de la célèbre enseigne québécoise a eu lieu à New York en 2012, lors du rendez-vous design qui fait vibrer chaque année la ville en mai. Elle y présentait un porte-bijoux aux accents de bois, laiton, acier, verre et pierre. « On y retrouvait les prémisses du langage artistique de Zoë : les couleurs, les formes, la géométrie… Elle était une pionnière de la nouvelle vague du design québécois où le design n’était plus seulement fonctionnel, mais s’apparentait à de l’art », raconte Samuel Lambert.

À l’époque, je vivais rue Beaubien. Je passais tous les jours devant le studio de Lambert & fils. Je pouvais suivre leur évolution. Zoë Mowat, designer

Depuis, la jeune femme, originaire d’Edmonton, a créé plusieurs objets avec des marques canadienne, scandinave, portugaise et japonaise sans jamais se départir de son empreinte artistique pour suivre une tendance ou répondre aux diktats de l’industrie du meuble. Le studio Lambert & fils a, lui, lancé des collaborations avec des talents locaux et internationaux.

PHOTO FRAN PARENTE, FOURNIE PAR LAMBERT & FILS Comme une sorte de pont suspendu entre deux îles, le luminaire « Isle », né de la collaboration entre Zoë Mowat et le studio de design montréalais Lambert & fils, joue avec des tubes de verre et des socles de pierre et de métal.

PHOTO FRAN PARENTE, FOURNIE PAR LAMBERT & FILS Les suspensions « Isle » se distinguent par leur alliance de force et de délicatesse.

PHOTO FRAN PARENTE, FOURNIE PAR LAMBERT & FILS La lumière jaillit d’un tube de verre doublé et dépoli.

PHOTO FRAN PARENTE, FOURNIE PAR LAMBERT & FILS Six éléments et trois grandeurs ont été développés. 1 /4







Lampe sculpturale

Les suspensions « Isle » se distinguent par leur alliance de force et de délicatesse grâce à un tube de verre et à des blocs de marbre et d’aluminium tels des socles porteurs d’une lumière précieuse. « Cette collection est le résultat d’une prouesse technique offrant beaucoup de polyvalence : les luminaires peuvent adopter différentes couleurs et être posés seuls ou déployés de façon verticale ou horizontale de façon à former des chandeliers », explique Zoë Mowat.

La lumière, considérée comme un matériau à part entière, a été l’objet de la plus grande attention. Formée d’un tube de verre doublé et dépoli, la ligne translucide suspendue dans l’air invite les rayons du soleil à la traverser et apporte un éclairage diffus à la pièce qui l’accueille. Six éléments et trois grandeurs ont été développés pour permettre aux luminaires de se glisser dans tous les intérieurs et de se prêter à des installations artistiques à l’image de mobiles. Ceux-ci seront offerts au Québec dès septembre.