L’esthétique bien reconnaissable de Blanc Marine vient soudainement de s’étendre à bien plus grand que ses projets de rénovation et de décoration. Les designers d’intérieur et leurs complices viennent de lancer une boutique en ligne où chaque objet exposé reflète leur style sobre et épuré.

« La boutique représente une extension de notre vision du design, donc ça permet aux gens d’amener un peu de Blanc Marine chez eux », lance Kimberley Pontbriand, l’une des quatre instigatrices du projet.

Mais commençons par le commencement. L’association de ces quatre femmes est née d’une collaboration antérieure qui a porté ses fruits. Kimberley Pontbriand avait fait appel à Blanc Marine Intérieurs pour le design et la construction de sa nouvelle maison. La chimie a opéré, les filles ont développé une belle complicité, et elles ont souhaité profiter de leurs forces complémentaires – mentionnons que Kimberley et son conjoint ont fondé l’entreprise de meubles de bureau ergonomiques Ergonofis – pour lancer un projet ensemble.

PHOTO FOURNIE PAR BLANC MARINE BOUTIQUE Exemple de l’un des tapis vendus dans la boutique en ligne, une fois intégré dans un intérieur

PHOTO FOURNIE PAR BLANC MARINE BOUTIQUE La plupart des objets qui suivent sont malheureusement déjà vendus ; la bonne nouvelle, c’est qu’il y en a plusieurs autres sur le site ! Cadre Les Citrons, 11 po x 9 po, 265 $

PHOTO FOURNIE PAR BLANC MARINE BOUTIQUE Cadre La Vaisselle, 11 po x 9 po, 245 $

PHOTO FOURNIE PAR BLANC MARINE BOUTIQUE Cadre Le Rosier, 15 po x 12 po, 485 $

PHOTO FOURNIE PAR BLANC MARINE BOUTIQUE Cadre La Forteresse, 12 po x 9 po, 285 $









« Moi, je suis très marketing, stratégie, et je connais bien la vente en ligne, souligne Kimberley Pontbriand. Et les filles ont un œil incroyable, elles ont une super belle vision, donc on s’est assises à un moment donné et on s’est dit OK, on démarre une boutique en ligne, ça va être vraiment le fun. »

PHOTO SYLVIE LI, FOURNIE PAR BLANC MARINE BOUTIQUE Mélanie Cherrier, Kimberley Pontbriand, Julie Cherrier et Laurence Pons Lavigne

Une âme pour chaque objet

L’équipe derrière la boutique en ligne est donc composée des associées de Blanc Marine Intérieurs (Mélanie Cherrier et Laurence Pons Lavigne), de Julie Cherrier – sœur de Mélanie et « chercheuse de trésors » –, ainsi que de Kimberley.

Elles souhaitaient se démarquer des autres boutiques virtuelles sur le marché en dénichant des objets uniques, qui ont chacun une âme. Elles préfèrent ainsi tenir une plus petite sélection, mais que chaque objet ait son histoire et ne puisse être trouvé ailleurs.

On veut vraiment que l’esthétique soit cohérente au travers de tous nos produits ; qu’il y en ait moins, mais qu’ils soient tous sélectionnés avec soin. Chacun des objets sur la boutique est passé au travers des mains et des yeux de Julie [Cherrier], Mélanie [Cherrier] et Laurence [Pons Lavigne]. Kimberley Pontbriand, de Blanc Marine

Pour l’instant, on trouve une sélection de cadres et de tapis vintage. Chacun de ces cadres fait l’objet d’un travail minutieux. Ils ont tous été trouvés par Julie Cherrier dans les églises, les ventes de maisons, les ventes-débarras... Les impressions qui iront à l’intérieur de ces cadres sont neuves, mais ont été choisies parmi des œuvres d’art classiques, que ce soit un portrait, une nature morte ou un paysage.

De la même manière, tous les tapis sélectionnés sont uniques, et la plupart sont également vintage, précise Kimberley Pontbriand.

PHOTO FOURNIE PAR BLANC MARINE BOUTIQUE Trouvaille de Blanc Marine

PHOTO FOURNIE PAR BLANC MARINE BOUTIQUE Pour votre décor



Du nouveau chaque mois

Le site internet est conçu de telle façon que de nouveaux objets sont déposés dans la boutique le 15 de chaque mois. « Les clients adorent ça, c’est comme notre signature », soutient Kimberley Pontbriand.

À la mi-mars, donc, de nouveaux cadres et tapis ont été ajoutés. Et le 15 avril, une nouvelle catégorie fera son apparition : les objets décoratifs. On y trouvera notamment des vases, des figurines ou encore des chandeliers, en laiton, mais aussi en grès. D’ailleurs, lors de notre appel, les filles étaient en train de nettoyer soigneusement ces objets à la main afin de les photographier puis de les mettre en ligne.

« Sur le site web, je dirais que la majorité de nos produits ont été vendus dans les quatre jours suivant leur sortie. C’est assez rapide », lance Kimberley Pontbriand. Toutefois, les filles ont plus d’un tour dans leur sac. En s’inscrivant à leur infolettre, les abonnés ont ainsi accès à la nouvelle sélection une heure avant qu’elle ne soit mise en ligne. Une bonne façon de mettre le grappin sur les nouveautés les plus intéressantes, avant qu’elles ne partent comme de petits pains chauds.