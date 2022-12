PHOTO FOURNIE PAR DÉCORS VÉRONNEAU

« On retrouve beaucoup moins de traditionnelles jupes de sapin et on voit davantage de cache-pieds plus structurés, si je peux m’exprimer ainsi, en métal, en rotin, en osier et même en tissage de coton, constate Josiane Yelle, directrice du marketing chez Décors Véronneau. La plupart des modèles sont conçus pour des sapins de 7 à 9 pi de haut. »