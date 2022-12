Vous avez commencé des rénovations, mais la hausse des prix vous oblige à faire des choix ? Seta Marachlian, designer de propriétés haut de gamme, et Geneviève Simard, styliste spécialisée dans la personnalisation de condos, offrent leurs conseils pour créer un design luxueux sans faire exploser votre budget.

La cuisine au premier plan

PHOTO MONIC RICHARD, FOURNIE PAR SETA MARACHLIAN Réalisation Seta Marachlian de Marachlian Interiors

PHOTO MONIC RICHARD, FOURNIE PAR SETA MARACHLIAN Réalisation Seta Marachlian de Marachlian Interiors

PHOTO MONIC RICHARD, FOURNIE PAR SETA MARACHLIAN Réalisation Seta Marachlian de Marachlian Interiors 1 /3





Cœur de la maison, la cuisine reste l’espace à rénover en priorité ; d’une part pour maximiser le confort au quotidien et d’autre part parce qu’il s’agit d’un investissement sûr et récupérable en cas de revente. Il vaut mieux restaurer ou renouveler les armoires, les comptoirs, la plomberie et le plancher et ne pas changer les électroménagers s’ils fonctionnent bien, car ils représentent un gros budget.

Les armoires

Si la configuration de l’espace vous convient, que les armoires sont en bon état mais désuètes, un resurfaçage leur donnera un nouveau look grâce à la couleur. Il est préférable d’engager un professionnel pour s’assurer d’un travail impeccable.

Le bon truc : utilisez la même teinte de peinture pour rafraîchir les murs et les moulures afin de créer un ensemble uniforme et un sentiment de grandeur.

Si les portes et les devants des tiroirs sont abîmés mais que les caissons sont en bon état, changez uniquement les façades.

Enfin, si vous devez remplacer l’ensemble des armoires de cuisine, vous pouvez sélectionner des tablettes et des tiroirs intérieurs en mélamine, car c’est un matériau abordable et facile à entretenir, mais optez pour un fini érable au look luxueux.

Le comptoir et le dosseret

Plus abordables que le granit tout en étant fabriqués avec de la pierre naturelle, le quartz et le quartzite se déclinent dans de nombreuses teintes et textures, imitant notamment le marbre. Le blanc demeure toujours élégant et a aussi l’avantage d’éclaircir l’espace. Choisissez le dosseret coordonné, même si c’est un gros investissement, car il ajoutera beaucoup de chic à la pièce. Pour compenser, vous pourrez sélectionner des poignées de porte à petits prix.

Créer un mur accent

PHOTO MONIC RICHARD, FOURNIE PAR SETA MARACHLIAN Réalisation Seta Marachlian de Marachlian Interiors

PHOTO MAXIME DESBIENS, FOURNIE PAR SETA MARACHLIAN Réalisation Seta Marachlian de Marachlian Interiors

PHOTO STUDIO CRBN, FOURNIE PAR GENEVIÈVE SIMARD Réalisation Geneviève Simard 1 /3





Une cloison habillée de papier peint, d’une murale ou peinte en noir donne de la prestance à un intérieur. De l’entrée à la salle d’eau, en passant par la cage d’escalier et la chambre, c’est une belle façon de métamorphoser un décor ordinaire. Il faut juste rester cohérent dans les choix de couleurs et de motifs pour garder un fil conducteur d’une pièce à l’autre.

Des touches dorées

PHOTO MONIC RICHARD, FOURNIE PAR SETA MARACHLIAN Réalisation Seta Marachlian de Marachlian Interiors

PHOTO MONIC RICHARD, FOURNIE PAR SETA MARACHLIAN Réalisation Seta Marachlian de Marachlian Interiors 1 /2



Le fini or ou laiton doré insuffle une ambiance riche, joyeuse et chaleureuse. Déclinées dans ces tons, les poignées d’armoires de cuisine et de salle de bains embellissent la pièce en un clin d’œil. Vous pouvez choisir un bel objet ou des luminaires dorés, mais attention de ne pas trop en mettre, car ce fini doit juste rehausser le décor.

Une douche à l’italienne

PHOTO MAXIME DESBIENS, FOURNIE PAR SETA MARACHLIAN Réalisation Seta Marachlian de Marachlian Interiors

Quitte à refaire la salle de bains, optez pour une douche à l’italienne, dont le coût n’est pas plus élevé qu’un modèle avec un bac. Des tuiles de grandes dimensions génèrent quant à elles un look épuré et élégant.

Faire preuve d’audace

PHOTO STUDIO CRBN, FOURNIE PAR GENEVIÈVE SIMARD Réalisation Geneviève Simard

Vos coups de cœur reflètent votre personnalité, alors ils s’intégreront naturellement et élégamment dans votre décor. En témoigne ce portrait de Roger Moore, un acteur d’une élégance indéniable.

Des rondeurs invitantes

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Réalisation Geneviève Simard

Quelques meubles et objets tout en courbes apportent beaucoup de douceur, particulièrement dans les condos récents généralement impersonnels. L’ajout de mobilier arrondi fluidifie la circulation et vient casser les volumes souvent rectilignes.

Un habillage de fenêtre sur mesure

PHOTO STUDIO CRBN, FOURNIE PAR GENEVIÈVE SIMARD Réalisation Geneviève Simard

Geneviève Simard souligne l’importance de travailler les habillages de fenêtre sur mesure, car ils tombent impeccablement et leur prix de revient n’est pas excessif. « Il faut juste trouver le bon tissu et se faire conseiller ; ça fait une belle différence. »

Déjouer les problèmes de construction

PHOTO STUDIO CRBN, FOURNIE PAR GENEVIÈVE SIMARD Réalisation Geneviève Simard

PHOTO STUDIO CRBN, FOURNIE PAR GENEVIÈVE SIMARD Réalisation Geneviève Simard

PHOTO STUDIO CRBN, FOURNIE PAR GENEVIÈVE SIMARD Réalisation Geneviève Simard 1 /3





Les retombées de plafond, les décrochements de mur et les colonnes sont légion dans les condos. Des lattes de bois très architecturales peuvent combler ces éléments disgracieux sans rien toucher à la structure, de même que du papier peint. C’est une façon intéressante de bonifier l’espace à peu de frais et d’oublier les petits défauts.

Un éclairage uniforme

Les encastrés offrent un éclairage général en toute discrétion. Veillez à utiliser des lumières identiques partout, idéalement 2700 kelvins blanc chaud pour créer une ambiance enveloppante.

Un plancher de bois

Indémodable, un plancher de bois apporte de la noblesse à la maison, y compris dans la cuisine, où il ajoute une touche chaleureuse. Vous pourrez faire de grosses économies en conservant votre vieux parquet, car même s’il a besoin d’être sablé et traité pour être remis à neuf, il restera beau longtemps et sa rénovation vous coûtera bien moins cher qu’une réfection totale.

Valoriser de beaux objets et des souvenirs

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Réalisation Geneviève Simard

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Réalisation Geneviève Simard 1 /2



Côté déco, n’encombrez pas vos espaces. Privilégiez quelques beaux objets, des souvenirs que vous pouvez rassembler sur une étagère et de beaux livres.

Anticiper et consulter un pro

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Geneviève Simard, styliste d’intérieur

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Seta Marachlian, designer d’intérieur 1 /2



C’est essentiel d’établir un budget avant d’entreprendre les travaux et de ne pas chercher les différents produits au dernier moment. « En magasinant à l’avance, vous aurez sans doute l’occasion de trouver des aubaines », remarque la designer Seta Marachlian. Elle suggère également de mandater un designer d’intérieur pour vérifier les choix. « Une consultation d’une ou deux heures peut être vraiment efficace pour donner des idées et éviter des erreurs. »