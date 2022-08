« Une maison sans plantes, c’est un peu comme une maison sans vie », croit Maude Rioux.

Laila Maalouf La Presse

Mais Maude Rioux n’est pas qu’une passionnée de plantes. Depuis février, l’adolescente de 13 ans possède sa propre boutique de plantes d’intérieur – Espace Maude, avenue Laurier Est, au cœur du Plateau Mont-Royal.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La boutique de plantes Espace Maude, avenue Laurier Est

Des plantes, elle en vend depuis bien plus longtemps, pourtant. L’automne dernier, elle a lancé son commerce en ligne à partir de sa page Instagram ; mais elle en vendait déjà depuis belle lurette de sa propre collection.

Cette passion, elle la partage avec ses près de 33 000 fidèles abonnés, qui viennent souvent de loin pour visiter sa boutique et lui acheter une plante qu’ils vont chérir quelquefois presque autant qu’un animal de compagnie.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Maude Rioux s’occupe de presque tout dans son entreprise – des commandes aux fournisseurs jusqu’au service après-vente, en passant par la gestion active de ses réseaux sociaux.

« On a ouvert la boutique il y a sept mois, et déjà, en mai, on avait assez de commandes pour ouvrir un entrepôt puis engager du personnel », confie-t-elle, encore surprise de cet engouement pour les plantes provoqué en grande partie par la pandémie et le désir des gens d’embellir leur intérieur.

Son objectif, c’est que chaque Québécois ait au moins une plante chez lui. Parce qu’il n’y a rien de plus beau qu’une plante pour mettre de la vie dans une pièce, à son avis.

Une plante, ce n’est pas juste une décoration ; tu la vois grandir, vieillir, évoluer… Maude Rioux, propriétaire d’Espace Maude

Même si l’adolescente s’occupe de tout dans son entreprise – des commandes aux fournisseurs jusqu’au service après-vente, en passant par la gestion active de ses réseaux sociaux –, il y a évidemment des choses qu’une mineure ne peut pas faire seule, à commencer par conduire le véhicule qui transporte les plantes. Et c’est là que Maude peut compter sur sa mère Nancie qui, avant que sa fille ne se lance dans cette aventure, confie humblement à quel point elle ne connaissait absolument rien aux plantes – les seules qu’elle avait chez elle étant des plantes en plastique comme celles qu’on vend chez IKEA, se souvient-elle en riant.

Mais « l’essence de l’entreprise », c’est Maude, insiste sa mère, qui raconte comment, à l’âge de 5 ans, la fillette cultivait déjà sa fibre entrepreneuriale en jouant à vendre ses jouets dans la cuisine.

Une passion née en voyage

Il y a quatre ans, c’est un road trip aux États-Unis qui lui a ouvert les portes de sa passion : en Arizona, elle a eu un coup de cœur pour les cactus géants et les succulentes. Dès son retour, elle s’est mise à collectionner toutes sortes de plantes, jusqu’à en accumuler près de 300 dans sa chambre.

Puis la pandémie – et l’arrêt de toutes les activités sociales – lui a donné tout le loisir de cultiver sa passion.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Espace Maude, rempli de verdure

La boutique n’est ouverte pour le moment que les vendredi, samedi et dimanche. Mais c’est suffisant pour la tenir occupée toute la semaine, entre la gestion des commandes en ligne depuis l’entrepôt et l’école à la maison. Elle offre même un service de montage de plantes sur demande pour des restaurants, des bureaux et des évènements.

Le défi qui se profile à l’horizon, pour l’instant, sera d’apprendre à déléguer, puisqu’après sept ans d’apprentissage à domicile, Maude retourne à l’école cette rentrée. Et c’est en puisant son énergie dans ses plantes qu’elle compte le relever.

Cinq plantes idéales pour débuter

Qu’on ait le pouce vert ou non, voici cinq plantes que Maude Rioux nous conseille pour mettre un peu de vert dans son chez-soi.

Zamioculcas

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Zamioculcas

« Je trouve cette plante vraiment très belle, dit Maude Rioux. Elle n’a pas besoin de beaucoup d’eau – un arrosage par mois ou même tous les deux mois. Elle s’adapte aussi bien à un endroit très lumineux que très ombragé. Donc peu importe où on va la mettre dans la maison, qu’on l’arrose ou pas, elle va survivre. »

Maranta lemon lime

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Maranta lemon lime

« C’est une plante plieuse ; elle va bouger selon la luminosité dans la journée. En plus, elle a une croissance rapide, donc c’est très gratifiant. En partant, il faut lui donner beaucoup d’amour. Et dès qu’on commence à s’en occuper, elle va faire plein de nouvelles feuilles. Mais il faut toujours maintenir le terreau humide. »

Monstera Adansonii

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Monstera Adansonii

« C’est une plante très facile, à croissance rapide aussi. Elle peut autant grimper que descendre, dépendamment d’où on la place. Les enfants l’aiment bien parce qu’on la surnomme la ‟Swiss cheese” à cause des trous dans ses feuilles, qui sont assez particuliers. Elle a besoin d’un arrosage une fois par semaine et d’une bonne luminosité, sans soleil direct. »

Sansevieria

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Sansevieria

« On la surnomme la « langue de belle-mère » parce qu’elle est intuable. En matière de facilité, elle est comme la Zamioculcas et elle a besoin d’aussi peu d’entretien – arrosage une fois par mois ou même tous les deux mois. »

Fittonia

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Fittonia

« On l’appelle la ‟drama queen” parce que quand elle a soif, elle va complètement tomber. On va se dire qu’elle est irrécupérable, mais une fois arrosée, elle va revenir à la vie et redevenir super belle. C’est une plante qui parle énormément et qui communique beaucoup ses émotions. On s’y attache facilement. »