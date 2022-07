Quand on demande à la designer Valérie De L’Étoile si les gens qui refont leur cuisine veulent souvent y ajouter un coin café, la réponse ne se fait pas attendre : « Tout le temps ! lance-t-elle en riant. C’est vraiment le rêve de tout un chacun de posséder un coin café ou un coin déjeuner. »

Sophie Ouimet La Presse

Avoir un endroit consacré à la confection de l’espresso matinal semble effectivement important pour bon nombre de gens. Synonyme de réconfort et souvent indispensable pour commencer la journée, le rituel a peut-être pris encore plus d’importance avec la pandémie et l’arrivée du télétravail. « Les gens veulent un coin qui est facile à utiliser parce qu’ils font ça quotidiennement. Et avec le travail à la maison, je pense qu’ils se préparent plus d’un café par jour ! », ajoute la designer.

Marie-Pier Lambert, hygiéniste dentaire de profession mais amoureuse de café et de photographie, en représente un bon exemple. Dans sa jolie cuisine lavalloise, elle possède un coin café parfaitement organisé. Il faut dire que son conjoint et elle sont de grands fans de boissons caféinées.

On est des amateurs de café depuis longtemps. Moi, j’ai ma machine, et mon conjoint a la sienne. Marie-Pier Lambert

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Le coin café se loge parfaitement dans l’espace résiduel entre les armoires et les tablettes qui ont été ajoutées dans la cuisine.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Marie-Pier Lambert aime que sa cuisine soit épurée et organisée.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Chacun sa machine : un café filtre pour Marie-Pier, et un espresso pour son conjoint.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE De jolies plantes et des contenants bien pratiques enjolivent les tablettes. 1 /4







Si son conjoint utilise la machine à espresso pour se faire des cafés au lait, celle qui est suivie par un bon nombre d’abonnés sur Instagram opte plutôt pour la cafetière filtre la semaine. « Le matin, je n’ai pas la patience de faire mon café manuellement, mousser mon lait… Je programme la machine, et le café est prêt quand je me lève », lance-t-elle tout en s’en préparant une tasse pour la séance photo.

Prévoir d’avance

Aménager un coin café, ce n’est pas nécessairement compliqué, mais il faut le prévoir à l’avance si on fait des rénovations ou que l’on construit une nouvelle maison, affirme Valérie De L’Étoile. « Sinon, ça fait juste aboutir sur le comptoir comme tous les autres éléments », constate-t-elle.

À la conception, on doit notamment penser à l’accès à la machine — pour pouvoir la nettoyer, la remplir… —, non seulement de chaque côté, mais également en hauteur. Puis, il faut aussi prévoir le bon nombre de prises électriques : « Ça peut sembler un détail, poursuit la designer, mais s’il y a juste une prise double et que le client possède deux cafetières, plus une bouilloire, plus un mousseur à lait… » Ça deviendra vite un casse-tête.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Dans la maison Atelier C, située à Eastman et dessinée par Nicholas Francœur, le coin café est doté d’un petit évier.

Sans oublier une section pour disposer la vaisselle comme les tasses, les verres, ainsi que le rangement des ingrédients : le café, le thé, le sucre… « Si les éléments doivent rester sur le comptoir, on propose d’utiliser de jolis contenants et de transvider les choses dedans », dit Mme De L’Étoile. Il peut également être agréable de changer la disposition des objets sur les tablettes de temps en temps, au gré des saisons ou de ses envies.

Il faut aussi penser à un accès à l’eau à proximité, et même parfois à un petit frigo pour mettre le lait. « Si on fait un coin café plus haut de gamme, on va souvent prévoir un petit évier », précise Valérie De L’Étoile.

PHOTO VALÉRIE DE L’ÉTOILE, FOURNIE PAR LES DESIGNERS Un coin café parfaitement intégré à la cuisine doit se planifier à l’avance, comme dans cet espace dessiné par Valérie De L’Étoile.

PHOTO VALÉRIE DE L’ÉTOILE, FOURNIE PAR LES DESIGNERS Le coin café se fait souvent pluriel : les clients vont y rajouter toutes sortes d’éléments, comme un four à micro-ondes, des livres de recettes, des bouteilles d’alcool… 1 /2



Un coin pluriel

Parfois, les gens souhaitent aussi intégrer un coin déjeuner en même temps, avec l’ajout d’un grille-pain, par exemple. « Souvent, ça va venir de pair, remarque la designer. Rarement, on inclut aussi un espace bar, lorsque les clients veulent s’en servir quand ils reçoivent. »

Certains demandent d’y ranger les petits électroménagers comme le mélangeur, le batteur sur socle, la machine à eau pétillante…

Ils souhaitent que les appareils soient accessibles, sans avoir à les ranger dans un tiroir ou une armoire. Ils veulent que ce soit à la hauteur du comptoir et facile d’accès. Valérie De L’ Étoile, designer

Dans le cas de Marie-Pier, le but de cet espace était aussi d’avoir davantage de rangement dans la cuisine. « C’était surtout pour ajouter des armoires et des tablettes, puisqu’on n’a pas vraiment de garde-manger, explique-t-elle. Mais moi, quand j’ai vu ça, c’était clair dans ma tête que ça allait devenir un coin café ! »

Mais nul besoin d’habiter une grande maison pour réserver un petit espace destiné à la préparation du café. La preuve : Marie-Pier et son conjoint avaient réussi à en inclure un dans leur quatre et demie de Montréal, où ils vivaient avant d’emménager dans leur maison. Fans de café, vous dites ?