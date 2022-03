Hang Le Hong et Robert Mainville rêvaient d’un intérieur bien pensé et accueillant, mais n’ont aucune notion du design et sont même désemparés dans un magasin de meubles ou de décoration. Ils ont donc fait appel à une spécialiste qui a su leur créer un univers clés en main.

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve Collaboration spéciale

« Nous avons acheté la maison en 2005 et j’ai accouché tout de suite après de notre premier enfant. La décoration datait de la construction des années 1990, les sols étaient en tapis, qu’on a remplacé par des planchers de bois franc. Puis, on a eu notre deuxième enfant », raconte Hang Le Hong.

Une bonne dizaine d’années plus tard, aucune autre rénovation n’avait été entreprise.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les propriétaires Hang Le Hong et Robert Mainville (à gauche) ont fait appel à la designer Mélyssa Robert (à droite) pour les accompagner d’un bout à l’autre de leur projet de rénovation.

La décoration, ça me dépasse ! On apprécie les jolies choses, on est entourés de belles maisons à L’Île-des-Sœurs et on regarde des magazines ou des émissions sur le sujet, mais on n’a même pas l’étincelle de penser à entreprendre quelque chose. Hang Le Hong, copropriétaire

« Pour moi, entrer dans un magasin de meubles, c’est toute une montagne ! », poursuit cette femme dynamique qui travaille dans le domaine financier à l’instar de son mari, Robert Mainville.

Le couple a donc décidé d’engager la designer d’intérieur Mélyssa Robert pour s’occuper de A à Z de l’aménagement de sa propriété en deux étapes : le rez-de-chaussée et l’étage en 2019, puis le sous-sol deux ans plus tard. Les quatre membres de la famille et leurs deux chiens sont allés vivre dans un petit appartement à proximité de la résidence pendant la durée des travaux de la première phase. Robert allait quotidiennement voir le chantier. « Ce n’était pas pour superviser parce que Mélyssa avait pris un entrepreneur chargé de tout prendre en main, mais juste pour m’assurer que c’était les bons choix. »

On entend souvent parler d’accrochages quand les gens font des rénovations, mais nous, on n’a jamais eu de discussions plates ou difficiles, c’était très bien en tout point parce qu’on avait vraiment confiance en la designer. Robert Mainville, copropriétaire

Tous deux souhaitaient une ambiance moderne, mais intemporelle, chic, mais surtout pas guindée pour s’y sentir à l’aise, puis facile d’entretien, surtout qu’un chat et des souris se sont ajoutés à la famille. Pour le reste, la designer avait carte blanche.

Trois demandes spéciales

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le blanc et le bois clair en toile de fond procurent une atmosphère paisible à l’aire ouverte. L’aménagement et le choix du mobilier assurent le confort, y compris pour les chiens de la maison puisque la fenêtre en saillie habillée de coussins leur est spécialement destinée.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Une meilleure planification et des armoires plus hautes optimisent l’espace et les rangements. Le dosseret discrètement marbré et les façades lisses accentuent le style épuré.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Un coin déjeuner est agencé dans le prolongement de la zone lounge de la cuisine.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La designer a organisé un coin avec deux fauteuils dans la cuisine. « Robert et moi, on aime s’installer là pour boire un café le matin ou un verre de vin le soir afin de prendre le temps de souligner la journée. C’est mon coin Starbucks », dit Hang Le Hong, maîtresse des lieux.

PHOTO FOURNIE PAR MÉLYSSA ROBERT, DESIGNER La cuisine avant les travaux

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Des tablettes épaisses fixées dans la niche qui relie la zone repas au salon mettent en valeur des objets décoratifs et ajoutent de la vie. Cette bibliothèque remplace un ancien foyer qui ne pouvait plus servir. Robustes, la table et le banc (Wazo) apportent une touche authentique et chaleureuse.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Dans le salon, les teintes neutres, les lignes sobres et douces du sofa et du fauteuil (JC Perreault) et la table ronde (Beige) traverseront les années sans se démoder.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le mobilier de la chambre principale a été conservé, mais le style a été mis au goût du jour grâce à de nouveaux accessoires décoratifs, dont la literie et l’habillage de fenêtre. 1 /8















Mélyssa Robert a accompagné ses clients sans rien laisser au hasard, de la nouvelle planification de l’espace jusqu’à prévoir la terre pour les plantes d’intérieur. Ils avaient aussi des demandes un peu plus particulières, comme créer un coin lounge dans la cuisine. La superficie de cette dernière a été plus que doublée en utilisant la place anciennement réservée à la salle à manger qui, elle, a été relocalisée au salon. « On a enlevé complètement le mur afin que tout le rez-de-chaussée bénéficie de la lumière qui arrive de la grande porte-fenêtre, puis on a reconfiguré la cuisine, afin d’offrir beaucoup d’espace de rangement, de comptoirs, un îlot, une section déjeuner et un coin avec deux fauteuils », explique la designer. Bien qu’elle soit ouverte, cette pièce est isolée des autres aires communes parce qu’elle se situe en contrebas. Les comptoirs ainsi que les armoires blanc lustré dans la cuisine assurent l’effet contemporain et certaines façades façon bois de même que la table de salle à manger en bois exotique apportent l’esprit chaleureux.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La lumière naturelle est omniprésente dans les pièces communes grâce à la porte-fenêtre de la cuisine, mais l’intimité de cette dernière est préservée, car elle est en contrebas et qu’un muret la sépare de la salle à manger.

Si les parents se sont peu investis dans les choix du projet, ce n’est pas le cas des enfants, Charlotte et Thomas. « On a pris le temps de les rencontrer, de voir quels étaient leurs goûts et besoins précis. La jeune fille s’est particulièrement impliquée pour tous les espaces ; c’est elle qui a choisi le robinet de la cuisine, par exemple », souligne Mélyssa Robert.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La salle de bains des filles est dotée de nombreux rangements fermés sous les lavabos et en hauteur, de part et d’autre du miroir. Le dosseret en chevrons apporte une note raffinée et les murs au fini bois servent de fil conducteur avec le reste de la maison. Des éclairages intégrés dans les niches magnifient l’ambiance à la noirceur.

Deuxième souhait original de la part des maîtres des lieux : aménager une salle de bains pour les filles et une pour les gars. « Généralement, on a la salle de bains des parents, puis celle des enfants, mais pas ici. Chacune possède deux lavabos, tout petits dans celle des hommes parce que la pièce est réduite. Ils ont une douche et les femmes, une baignoire. On a fait un look différent pour chacune, mais il y a toujours un fil conducteur avec le reste du décor de la maison.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Dans le sous-sol, où trône un sectionnel (Élément de base) parfait pour que les ados reçoivent leurs amis, le grand miroir perpendiculaire au meuble audio agrandit l’espace. Le panneau marbré sur lequel est fixée la télévision produit un équilibre entre les différents éléments et habite la cloison.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La designer Mélyssa Robert a placé le bureau de Thomas entre des armoires de rangement connectées par deux tablettes. L’ensemble s’intègre harmonieusement au sous-sol. 1 /2



La troisième demande importante consistait à réaliser un sous-sol parfait pour les ados. « Il fallait créer une zone gaming bien intégrée pour le fils, un coin danse avec un miroir, un autre pour jouer de la guitare. Tout est donc prévu pour que les jeunes s’amusent et organisent des soirées karaoké ou cinéma. « Le canapé est confortable et peu fragile. C’est parfait pour les enfants et c’était important pour nous qu’ils trouvent ça beau, qu’ils soient fiers d’inviter leurs amis chez nous », confie leur mère.

« On n’avait aucune idée de ce que coûteraient de telles rénovations et on a fait des réajustements en fonction des propositions d’amélioration de Mélyssa, mais elle a toujours respecté notre budget », précise Robert Mainville. Pour le 50e anniversaire de sa chère et tendre, il a fait appel aux services de la boutique de décoration Beige, qui est venue mettre une touche finale avec quelques accessoires, comme des chandelles, à l’aménagement de la designer. « Je sais qu’on ne peut pas dire que le bien-être s’achète, mais là, on le vit au jour le jour grâce aux rénovations qui ont été faites. Le travail réalisé est incroyable, notre maison n’est pas très grande, mais c’est comme un rêve pour nous maintenant et ça valait vraiment la peine d’investir », tient à ajouter Hang Le Hong.