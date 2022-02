Gaëlle, 10 ans, voulait changer de décor. Sa chambre, aménagée pour les besoins d’une petite fille, ne reflétait plus sa réalité de « presque préado ». Elle a fait part de ses demandes à sa mère, qui est aussi styliste d’intérieur spécialisée dans la création d’espaces pour enfants. Gaëlle et sa maman ont accepté de nous faire faire le tour du propriétaire. Visite.

Sophie Ouimet La Presse

« Les demandes de ma fille étaient précises : elle voulait un grand lit, un miroir de plain-pied, et un endroit pour mettre des affiches », résume Marie-Pier St-Onge, mère de Gaëlle.

« Elle souhaitait aussi qu’on retire les choses qu’elle n’aimait plus dans sa chambre », poursuit la fondatrice de l’entreprise de décoration et de stylisme Plume pompon. Adieu, donc, le ciel de lit, les guirlandes de boules lumineuses et certaines illustrations un peu plus enfantines qui garnissaient les murs de sa chambre dans sa maison de Saint-Lambert.

En partant de ces besoins, la mère de Gaëlle s’est mise au travail. Elle a d’abord déniché (et parfois retapé) de nouveaux meubles : un grand lit, une table de chevet, un bureau, une bibliothèque… Sans oublier un superbe miroir en arche, trouvé sur Marketplace, la plateforme de vente de Facebook.

En fait, la quasi-totalité de ces meubles est de seconde main, précise Mme St-Onge. « Je trouve que ça donne de la personnalité à la pièce », soutient-elle.

J’aime aussi beaucoup le concept d’économie circulaire. Marie-Pier St-Onge, mère de Gaëlle et fondatrice de Plume pompon

Des tons neutres

Une fois les meubles installés, elle a créé un espace aux tons neutres, question de pouvoir faire de petits changements dans le futur sans avoir à repenser l’entièreté de la pièce.

On a repeint complètement sa chambre, mais c’est resté dans des couleurs assez neutres pour aller avec des accents déco qui peuvent bouger avec le temps. Marie-Pier St-Onge, mère de Gaëlle et fondatrice de Plume pompon

L’un des aspects principaux de la chambre rafraîchie est le mur d’accent contre le lit. En collaboration avec MURdesign, Mme St-Onge a fabriqué un mur de panneaux de bois peints en beige et posés à la verticale (shiplap). Une cimaise a aussi été ajoutée au-dessus du lit, pour y déposer de beaux objets.

Ne restait plus qu’à ajouter d’autres accessoires, dont un tapis de chez Loloi, une entreprise américaine. Il est coloré et, surtout, plutôt mince, souligne Mme St-Onge. « Pour les chambres, je n’aime pas avoir des tapis épais qui ramassent les allergènes. Aussi, j’aime le fait que les tapis viennent encadrer toute une zone et donnent une touche de finition vraiment l’fun. »

Des zones

Justement, quand Marie-Pier St-Onge travaille sur le réaménagement d’une chambre, elle aborde généralement le projet par zones. Selon son expérience, il y a souvent trois zones dans les chambres d’enfants : une pour le dodo, une autre consacrée au rangement des vêtements et une dernière pour les jeux, la lecture ou un petit bureau. Procéder ainsi permet de retravailler une zone à la fois quand on veut faire un changement, lorsque l’enfant grandit, par exemple.

C’est ce qu’elle a fait récemment dans la chambre de son fils Colin, 6 ans, en réaménageant sa petite table de jeu basse afin de la transformer en bureau pour ses études. Le bloc de couleur au mur a aussi été repeint pour mieux encadrer le nouvel espace. De plus, le tout a été réalisé à moindre coût, en réutilisant en majorité des choses qu’elle avait sous la main. « Ça va lui faire un coin bureau pour les années à venir, sans changer toute sa chambre au complet », conclut Mme St-Onge.