Que faire avec de vieux livres usagés que personne ne veut ? Depuis un an, Hélène Boulé et sa petite famille ont trouvé une solution ingénieuse en transformant ces titres de seconde main en objets décoratifs rendant hommage à la littérature.

Sylvain Sarrazin La Presse

Notre récent article sur l’évacuation des livres des rayons de bibliothèques a eu une résonance toute particulière pour Hélène Boulé et sa famille, qui nous ont contacté pour raconter leur histoire.

Fin 2020, cette famille de l’Estrie très impliquée dans les organismes communautaires locaux cherchait une façon de mettre la main à la pâte pour aider les collectes de fonds. La réponse ? Il suffisait de mettre la main à la page. Car tout était là, sous leurs yeux, dans leur logis tapissé de livres d’occasion, de la cave au plafond, dont certains paraissaient au bout du rouleau. Ils en ont perdu le compte, mais on en dénombrerait entre 1000 et 2000.

Passionnée de bricolage et grande amatrice de livres devant l’Éternel, Hélène Boulé s’arme alors de colle et de ciseaux, le temps de quelques expérimentations. Des cartes, des étoiles, des fleurs de papier commencent à pousser. Adèle, Thomas et Damien, ses trois enfants de 9 à 13 ans, la voyant affairée à métamorphoser ces vieux livres, lui proposent un coup de main.

« J’ai toujours aimé le livre comme objet, et peut-être même plus l’objet livre que le contenu. Quand on regarde certaines couvertures, il y a une telle recherche dans les dessins, les matières utilisées, les calligraphies, je trouve ça fascinant. Nous voulions trouver une façon de les valoriser », explique Mme Boulé, rédactrice indépendante et ex-enseignante de philosophie.

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉLAGUÉS Les objets sont vendus dans des marchés en Estrie, et les bénéfices sont remis à des organismes communautaires locaux.

Rapidement, les objets de déco se multiplient et les idées abondent. Y compris celle, totalement improvisée, de réserver un kiosque à La grande journée des petits entrepreneurs. « Tu crois vraiment que des gens voudront les acheter ? », se sont étonnés les enfants. Avec leur appui, Dominic Fontaine Lasnier, enseignant de profession, sera chargé de cette mission… couronnée de succès. C’est officiel : Les Élagués sont nés, et ses profits seront offerts à des organismes comme le Centre d’art de Richmond ou le comité ÉLÉ du Val-Saint-François, promouvant lecture et écriture auprès des enfants du coin.

Du neuf avec du vieux

Naissent ainsi de jolis coffrets à secrets sous forme de livres, mais aussi des objets épousant des thématiques annuelles, comme des citrouilles d’Halloween taillées dans des récits de Stephen King, ou encore des sapins et des décorations de Noël littéraires. Autant de créations mises en vitrine au Café du couvent et à la Papeterie 2000 de Richmond, dans des marchés de la région, et bientôt dans une boutique en ligne.

Même si elle avoue en riant ne pas « faire un plan de carrière avec ça », Hélène Boulé y consacre du temps et du cœur, écumant les ventes de livres d’occasion des organismes communautaires de l’Estrie et de Sherbrooke pour se constituer une matière première. Pour elle, une logique circulaire guide le tout : on aide les groupes communautaires en achetant leurs ouvrages, puis en leur versant des bénéfices, lesquels seront réinvestis, par exemple, dans des livres neufs placés dans des paniers de Noël solidaires. En bref, comment générer du neuf avec du vieux.

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉLAGUÉS Certains objets répondent à des thèmes, comme ces décorations de Noël. Le microatelier prévoit de développer d’autres idées, éventuellement pour la Saint-Valentin ou Pâques.

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉLAGUÉS Des cartes sont réalisées avec l’aide des plus jeunes.

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉLAGUÉS Une citrouille pour l’Halloween, pour laquelle des livres d’horreur sont sacrifiés sur l’autel de la créativité.

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉLAGUÉS De petits sapins de Noël littéraires, rendant hommage à des auteurs ou à des œuvres classiques. 1 /4







Aussi, le petit atelier met un point d’honneur à n’utiliser que des matériaux récupérés. « Comme l’Oulipo [acronyme pour Ouvroir de littérature potentielle] qui se donnait des contraintes d’écriture, je m’impose des contraintes pour n’employer que de l’usagé. Si j’ai besoin d’ajouter des perles à un objet, je les cherche d’abord dans des organismes d’économie sociale », souligne Mme Boulé.

Un objet sacré, mais un sacré hommage

Couper, plier, coller, plumer les pages d’un livre : pour certains, juste à y penser, c’est comme s’ils subissaient eux-mêmes ce sort. Eux-mêmes amoureux des bouquins et très conscients de l’attachement général à leur protection, Les Élagués se sont demandés dès le départ s’ils ne commettaient pas un sacrilège avec cette chirurgie artisanale. « Au début, je ne me sentais pas à l’aise, je n’étais pas sûre. J’avais aussi un peu peur de scandaliser les gens, qu’ils disent que nous brisons des livres, même si c’est pour en faire quelque chose de beau. Puis je me suis rendu compte que c’était une forme d’hommage », explique l’instigatrice du projet qui, grâce à des explications du concept, n’a jamais constaté de mauvaise réaction.

« Il faut comprendre que l’on ne détruit pas l’œuvre elle-même, nous ne choisissons que des titres publiés à des milliers d’exemplaires et des livres usagés que l’on ne mettrait pas nécessairement dans sa propre bibliothèque », poursuit-elle, rapportant que le public semble plutôt séduit par ces révérences faites à des auteurs ou des œuvres classiques qu’ils affectionnent, de Jules Verne à Shakespeare. Moralité : le livre se révèle tant un objet sacré qu’un sacré objet.