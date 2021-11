PHOTO FOURNIE PAR IKEA

Les « amis sandwichs » — Beurre d’arachide et Marmelade, l’un crémeux et l’autre, à croquer — font la paire, mais peuvent aussi être séparés pour former un sandwich. Ils sont tout droit sortis de l’imaginaire d’Audrey, 10 ans, de Saskatoon (Canada).