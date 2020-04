Voilà des semaines que les mots « coronavirus », « COVID » et « confinement » nous tourbillonnent dans le coco. Pour les éradiquer temporairement, il y a certes le lavage des mains, mais rien de tel qu’un bon bain fumant. Voici une panoplie d’accessoires pour rendre nos échappées aquatiques encore plus relaxantes.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Servi sur un plateau royal

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L’ENSEIGNE VERTE Ces planches sont fabriquées au Québec par une artisane. Il faut s’assurer que le bain est autoportant pour qu’elles puissent être installées sur les deux rebords.

Une véritable planche de salut en bambou pour les stressés : un emplacement pour une tasse, un autre pour un verre de vin et un espace pour installer un bon livre ou une petite tablette électronique (si on aime le risque). Des encoches sont aussi prévues pour accueillir des débarbouillettes. Pratiques, des bras de métal extensibles permettent de s’adapter aux différentes baignoires — mais attention à la stabilité, il n’y a pas d’antidérapant.

40 $, chez Simons

> Consultez le site de Simons

Option locale : L’Enseigne Verte, dans les Cantons-de-l’Est, fabrique des « ponts de bain » uniques et personnalisés avec du bois recyclé.

50 $, chez L’Enseigne Verte

> Consultez le site de L’Enseigne Verte

Beau lait

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE DOT & LIL De la poudre de lait entier, pour parfumer son bain et le rendre hydratant

Le printemps tarde à se montrer, et on a hâte de le voir fleurir. En attendant, on peut verser dans son bain cette poudre de lait parfumée aux fleurs et fabriquée à Montréal, par l’atelier artisanal Dot & Lil. On peut ainsi se prendre pour Cléopâtre, férue de trempettes « lattées » selon la légende, pour bénéficier de l’hydratation du produit, à base de lait entier en poudre et d’avoine. De nombreux arômes sont offerts : chèvrefeuille, bergamote et rose, lavande et hibiscus, etc.

En prime, la bouteille stylée est du plus bel effet sur le rebord de la baignoire.

20 $, chez Dot & Lil

> Consultez le site de Dot & Lil

Diffuseur d’huiles... essentiel

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE ZAYAT AROMA Ce diffuseur d’huiles essentielles, conçu à Bromont, a besoin de 15 minutes de fonctionnement pour une efficacité de quelques heures.

Bien calé au fond de la baignoire, c’est le moment de prendre de grandes inspirations. Nos narines en seraient d’autant plus reconnaissantes si elles étaient titillées par quelque senteur agréable. Celle émanant d’un diffuseur d’huiles essentielles, par exemple du beau Diffusaroma, conçu à Bromont par Zayat Aroma. Muni d’un petit moteur, il se branche sur une prise — à garder à relative distance du bain, donc. On peut le faire fonctionner 15 minutes avant la séance puis l’éteindre : les odeurs persisteront plusieurs heures.

120 $, chez Zayat Aroma

> Consultez le site de Zayat Aroma

La tête ailleurs

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE BAIN DÉPÔT Un coussin reste un des accessoires indispensables pour un bain confortable.

Pour couronner le tout, et surtout votre tête, un coussin confortable permettra de se relaxer encore plus le temps de la baignade. Fixé sur le montant de la baignoire, il sera bien plus moelleux que le rebord froid et anguleux. Beaucoup de modèles sont en vente sur le marché, certains soutenant aussi le haut du dos. Celui-ci, tout simple, se fixe à l’aide de ventouses et se lave en machine.

17 $, chez Bain Dépôt

> Consultez le site de Bain Dépôt

Range-jouets animalier

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE ROSE OU BLEU Range-jouets amusant pour les enfants

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE ROSE OU BLEU Range-jouets amusant pour les enfants

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE ROSE OU BLEU Range-jouets amusant pour les enfants

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE ROSE OU BLEU Range-jouets amusant pour les enfants 1 /4







Le bain, ce n’est pas qu’un bon moment pour les grands, ça peut aussi être amusant pour les plus petits. Pour rendre la baignade plus agréable (et les lieux plus ordonnés), on pourrait installer ce petit rangement destiné à accueillir les jouets du petit barboteur ou ses produits de nettoyage. Ces quatre modèles rigolos en forme d’animaux (ours polaire, requin gris, pingouin ou morse) s’attachent avec une ventouse.

22 $, chez Rose ou Bleu

> Consultez le site de Rose ou Bleu

Super Canard à la rescousse

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE JOUBEC Ces canards changent de couleur. En attendant le grand plouf, ils peuvent rester alignés sur le rebord de la baignoire.

Ils pourraient amuser les petits, mais tout aussi bien émerveiller les grands. L’indémodable petit canard de bain a aussi le super pouvoir de changer de couleur une fois trempé dans l’eau chaude. Vendus par trois, ils se fraieront un passage au gré de la mousse, puis retourneront se sécher les plumes sur le rebord de la baignoire. Attention à régulièrement nettoyer l’intérieur, ils sont réputés pour se muter rapidement en nid à bactéries.

13 $, chez Joubec

> Consultez le site de Joubec