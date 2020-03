Tonifiante et chaleureuse, la palette des orangés convient aussi bien aux intérieurs rétro qu’aux contemporains. Mandarine, corail, orange brûlé et autres nuances dynamisent l’espace et peuvent aussi bien compléter que rehausser les autres couleurs, qu’elles soient pastel, vives, chaudes ou froides.

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve

Collaboration spéciale

Fenêtres coquettes

Simples et assombrissants, ces rideaux en polyester facile d’entretien égaient l’espace en tout temps. Ils donnent un côté jeune et ludique à cette chambre plutôt romantique, mais iraient aussi bien avec une literie grise ou blanche d’esprit scandinave. Ils pourraient également apporter une touche flamboyante à une pièce feutrée où les murs et les accessoires seraient foncés.

Largeur 52 po, longueur 84 po, 39,99 $ le panneau, Amya chez Bouclair

Invitant

Ce pouf rebondi et capitonné recouvert de velours orange brûlé deviendra rapidement le chouchou du salon. Multifonctionnel, il peut servir de table, de siège ou de repose-pieds en fonction des besoins. Il réchauffera les univers les plus stériles ou sombres grâce à son look et à sa couleur chatoyante ou bien complétera en beauté tout autre type de décor, du plus classique au plus contemporain.

Diamètre 37 po, hauteur 15 po, 399 $, Elfe chez Mobilia

Punch à prix modique

Ce canapé équipé d’un repose-pieds indépendant bien pratique comme siège d’appoint ou à placer de façon à obtenir une méridienne confortable suffit à électriser la déco de la plus ordinaire des pièces grâce à sa belle couleur. Il trouvera bonne place dans le salon, mais aussi au sous-sol où les teintes vives pallient le manque de luminosité.

Largeur 83,5 po, profondeur maximale 58 5/8 po, hauteur 27 1/8 po. Existe en version canapé-lit. 509 $, Bråthult chez IKEA

Inspiration 70

De belle qualité, ce mobilier signé Ludovica+Roberto Palomba peut aussi bien faire office de rangement que de meuble de séparation. Il trouvera facilement sa place dans toutes les pièces de la maison, du salon à la salle de bains en passant par la chambre et le couloir grâce à sa transparence, à son design minimaliste et à ses dimensions pratiques. Décliné en orange teinté dans la masse, il attire le regard et sert d’élément accent.

Largeur 29,5 po, profondeur 10 po, largeur 21 po. 981 $, Sound-Rack chez Skedio

En peinture

Cette œuvre d’art abstraite inspirée de l’intérieur nacré de certains coquillages mêle de timides insertions de bleu, de blanc et de rosé à une explosion d’orange flamboyant souligné d’or. Superbe, cette peinture sur toile ravivera tout type de décor dans n’importe quelle pièce.

Hauteur 60 po, largeur 40 po. 899 $, Eberika chez Mobilia

En attendant l’été…

Quoi de mieux que ce vase en faïence haut en couleur pour insuffler une atmosphère printanière à la maison ? Sa belle teinte mandarine est mise en valeur par un fini brillant et l’objet reste ornemental même s’il n’est pas garni de fleurs. Une idée de cadeau originale bienvenue en cette période hivernale.

Diamètre 7,5 po, hauteur 11 po. 42,31 $, Marvin chez cb2

Seule ou avec d’autres

Une belle teinte orange brûlé singularise cette chaise enveloppante juchée sur des pieds fuselés anthracite foncé. Seule dans un coin du salon ou bien jumelée à ses sœurs de même couleur dans la salle à manger, elle donne beaucoup de caractère à un intérieur scandinave ou contemporain. L’espace repas sera encore plus ludique et particulier si on alterne les couleurs, ce modèle se déclinant également en taupe, en anthracite, en gris clair et en marine.

Fabriquée en Italie. 533 $, Camille chez Crate & Barrel

