Luminaire Lambert & fils de la collection Sainte, créée en collaboration avec la designer d’objet et d’intérieur Rachel Bussin

La mode avait déjà remis sur le devant de la scène l’héritage des années 70. Voici à présent que le milieu de la décoration ressuscite l’une de ses tendances phares : le fumé. Gris, brun, noir… peu importe la nuance, seule compte la poésie qui se diffuse mystérieusement dans la maison.

Muriel Françoise

Collaboration spéciale

Illumination divine

Les rectangles en verre laminé ou flotté soutenus par des courroies de nylon, et traversés de lumière de la collection Sainte imaginée par la designer Rachel Bussin (Studio Kiff) en collaboration avec le fabricant de luminaires montréalais Lambert & fils, sont nimbés d’une grâce contemporaine. Ces structures flottantes, presque en lévitation, permettent des compositions architecturales surréalistes. La gamme Classique met les lampes à la portée de tous les intérieurs. Offerte en cinq modèles et sept couleurs, dont un noir et deux nuances de gris.

> Consultez le site de Lambert & Fils

Plateau en suspension

PHOTO FOURNIE PAR EQ3 Table de salon « Verre » d’EQ3

Avec sa hauteur au ras du sol et sa teinte brune, la table de salon « Verre » au catalogue de la marque canadienne EQ3 replonge dans les années 70, surtout dans sa version rectangulaire. Il est d’ailleurs fort probable que vous trouviez un modèle semblable dans une boutique rétro. On aime son petit côté vintage, dont la sobriété en fait néanmoins un futur classique, et sa légèreté, qui donne aux choses déposées à sa surface l’impression d’être en suspension.

> Consultez le site d’EQ3

Structure évanescente

PHOTO FOURNIE PAR CLASTE Fauteuils « For the Love of Solitude » de Claste

Meubles, mais avant tout objets d’art, les fauteuils « For the Love of Solitude » du studio montréalais Claste se glissent dans l’espace pour structurer celui-ci de façon subtile. Idéaux posés seuls dans une entrée ou en duo dans un salon de préférence aux meubles bas. Le verre bronze, aux reflets fumés, encadre un quartzite d’Afrique centrale aux nuances noires dans un élégant jeu de contrastes. L’attribut parfait des intérieurs modernes ou classiques en quête de singularité.

> Consultez le site de Claste

Vase nébuleux

PHOTO FOURNIE PAR MENU Vase « Aer », signé Gabriel Tan, de Menu

Le designer Gabriel Tan s’est inspiré du mouvement de l’air aperçu à travers le brouillard ou la fumée pour concevoir les nouveaux vases « Aer » de la marque danoise Menu. Soufflés à la bouche dans un moule à doubles cavités qui leur donne l’aspect de vagues, ils rappellent le célèbre modèle Savoy du designer et architecte finlandais Alvar Aalto. Ce bel objet, offert en version haute ou basse, accueille en beauté fleurs ou branchages, ou se pose seul comme une sculpture aux reflets changeants.

> Consultez le site de Menu

Table passe-partout

PHOTO FOURNIE PAR KARTELL Table « Ghost Buster », signée Philippe Starck, de Kartell

En 70 ans d’histoire et de recherche sur les multiples utilisations du plastique, la marque italienne Kartell a eu le loisir d’expérimenter les variations chromatiques. Si, au fur et à mesure du temps, de très belles pièces grises ou brunes ont disparu du catalogue, on retient néanmoins la table de chevet transparente « Ghost Buster » de Philippe Starck en gris fumé, au style inspiré des meubles classiques. Passe-partout, elle peut se glisser dans n’importe quel coin de la maison.

> Consultez le site de Kartell

Rituel sacré

PHOTO FOURNIE PAR SIMONS Carafe A + J Métissage

En 2020, on essaie plus que jamais de ralentir le rythme en s’entourant de quelques objets choisis avec soin pour donner de l’importance aux petites choses du quotidien par l’entremise de rituels. La carafe en verre gris soufflé des artisans montréalais A + J Métissage s’accompagne d’un verre à eau qui vient la coiffer en lui dessinant une silhouette gracile. Un ensemble élégant à conserver à portée de main au salon, au bureau ou dans la chambre.

> Consultez le site de Simons

Vue trouble

PHOTO FOURNIE PAR IKEA Commode de la collection Bestå d’IKEA

Voir les choses rangées dans un meuble est un concept intéressant, à condition que le tout soit ordonné de façon esthétique, un défi difficile au quotidien. Les portes en verre brun fumé de la collection Bestå d’IKEA permettent d’en deviner le contenu tout en le laissant dans une pénombre bienvenue pour un intérieur zen. Commode, meuble télé, armoire… les possibilités de rangement « voilé » sont aussi nombreuses que vos besoins en la matière.

> Consultez le site de la collection Bestå

Panaché

PHOTO FOURNIE PAR ICHENDORF MILANO Bougeoir « Rainbow » d’Ichendorf Milano

Quoi de mieux qu’un bougeoir en verre pour ajouter une pointe de fumé à votre salon ? Quantité de marques, notamment scandinaves, proposent des modèles simples qui se marient à tous les styles d’intérieur. On peut cependant en profiter pour doter la maison d’un objet plus particulier associant, par exemple, un verre gris à du rose, de l’ambre ou du violet, tel le modèle « Rainbow » de la marque italienne Ichendorf Milano, et marier ainsi le chaud et le froid.

> Consultez le site d’Ichendorf Milano (en anglais)