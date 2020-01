Déjà fatigué de l’hiver ? Quelques astuces de décoration peuvent vous aider à traverser celui-ci de façon plus légère et à tirer le meilleur parti de la vie dans le Nord. Apprenez à jouer avec la lumière en attendant son grand retour.

Du blanc partout

Les Scandinaves — plongés dans l’obscurité cinq mois par an — en ont longtemps fait la base de leur décoration. Le blanc est la garantie d’un intérieur plus lumineux et donc plus joyeux et inspirant. Le concept dépasse les murs pour s’étendre aux canapés, chaises, tapis, tables de salon, lampes et même vases en céramique. Un peu fade ? Non, la lumière naturelle met en valeur les lignes des meubles et le relief des objets. Quelques détails de couleur donnent de la personnalité à cette grande toile blanche polyvalente.

Accents métalliques

Les bras d’un fauteuil, le piètement d’une table, la structure d’un luminaire en chrome, en laiton, en acier ou en aluminium accrochent la précieuse lumière d’hiver lorsque le soleil fait son apparition. L’idéal est de faire des rappels de métal lisse ou brossé dans une pièce, mais on peut aussi se contenter d’accessoires comme de jolis sous-verres dispersés sur une table pour créer des points lumineux sans revoir l’aménagement de la pièce. Pensez aux brocantes et aux boutiques rétro pour faire des trouvailles qui ont du style.

Un miroir stratégique

Le miroir ne doit pas être réservé aux chambres, salles de bains et couloirs. Un salon ou une salle à manger gagne à accueillir un modèle plus artistique. Non seulement celui-ci agrandira la pièce, mais encore il créera, lors des belles journées d’hiver, des jeux de lumière surprenants sur les murs, surtout s’il est à facettes. Des colonnes ou tables d’appoint habillées de miroirs sont aussi à retenir avec, en prime, un petit côté « Space Age » délicieusement rétro.

Un allié de verre

Ce n’est sans doute pas un hasard si la Finlande, aux hivers obscurs, compte de nombreux artistes verriers inspirés entre autres par la glace. Le verre accroche lui aussi la lumière naturelle ou artificielle. Tous les moyens sont bons pour profiter de son effet bénéfique sur le moral : de la table à manger ou de la console aux vases, assiettes, plats, verres, carafes ou jolies bouteilles posés sur un buffet, un bureau, une cheminée… et à changer selon l’envie du moment.

Une flamme chaleureuse

En plus d’apporter de la chaleur et de la lumière, le feu a un effet convivial ou réconfortant immédiat. Vous ne disposez pas d’un foyer ? Faites comme les Scandinaves et allumez des bougies le soir venu pour vos invités, mais aussi pour vous. Les familles avec enfants choisiront plutôt des bougeoirs bas pour éviter les incendies dans une pièce où ceux-ci sont sans surveillance. Pour plus d’éclat, préférez des modèles en verre ou en métal.

Des sculptures lumineuses

Avec les devoirs à faire en fin de journée et les longues soirées d’hiver, soigner l’éclairage d’une maison est primordial. Le plus bel éclairage est aussi celui qui multiplie les sources lumineuses à différentes hauteurs. Quelques lampes de table dispersées dans le séjour (sur un buffet, une table basse, un bord de fenêtre, une cheminée…) contribueront à créer une belle ambiance. Les suspensions en papier, inspirées des lanternes japonaises, peuvent, quant à elle, faire office de sculptures lumineuses d’intérieur.

Des fleurs

Les fleurs séchées sont une excellente solution de remplacement. Des fleurs du jardin ou du marché, telles que des hydrangées, mises à sécher à la fin de l'été, ou des pampas, offertes toute l'année chez certains fleuristes, embelliront durablement votre intérieur.

Des habits d’hiver

Pour traverser au mieux l’hiver, entourez-vous de jetés, de coussins et de tapis moelleux. Diversifiez les matières (laine, osier, bois, verre, céramique…) Et, si vous aimez le changement et disposez d’un espace de rangement, n’hésitez pas à faire comme certains Scandinaves et à changer des éléments de la décoration (rideaux, housses de canapés, coussins, tapis…) à l’approche de la saison froide. Si cela ne suffit pas à votre bien-être, vous pouvez encore diffuser quelques gouttes d’huiles essentielles.