On tire sur les ficelles, et le tour est joué.

Quel est l’ennemi numéro 2 que l’on passe son temps à ramasser (le numéro 1 étant la combinaison poussières et poils d’animaux) ?

Sylvain Sarrazin

La Presse

Oui, les briques de Lego, à remettre poignée par poignée dans la grosse boîte, à grand bruit. Heureusement, les designers ont eux aussi des enfants, c’est pourquoi ils ont mis au point des tapis de jeu baluchons, aussi simples qu’efficaces.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SIMONS Des modèles plus petits et très mignons pour jeunes enfants existent.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE ROSE OU BLEU Pas de système de ficelles ici, mais on peut toujours plier le tout. 1 /2



On les étend au sol pour s’en servir comme surface de jeu et, une fois l’activité terminée, on tire sur les ficelles : le sac gobe en une fois ce qu’un parent mettrait de longues minutes à ramasser.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Reste à le suspendre dans un coin jusqu’à la prochaine séance ou à le jeter sur l’épaule pour l’apporter partout où il est encore permis d’aller.

On trouve des modèles avec tailles et motifs variables (souvent signés Play & Go ou 3 Sprouts) dans les boutiques pour enfants, comme Rose ou Bleu, Clément, etc., ou plus générales comme Simons (de 120 à 140 cm de diamètre, de 30 $ à 95 $).