On aime le thé pour ses effets sur le palais, mais aussi pour se rincer l’œil, grâce à la diversité des théières sur le marché. Quelques idées à placer dans son foyer ou sous le sapin pour y apporter un peu de chaleur ou de style.

Sylvain Sarrazin

La Presse

La troupe éléphantine

Ne pas se tromper : on ne dit plus « comme un éléphant dans un magasin de porcelaine », mais « magasiner un éléphant en porcelaine ». Prête à servir pour la pause thé-biscuits de l’après-midi, cette théière en porcelaine blanche se fera un plaisir de déverser quelques tasses de thé, qu’il vienne de Darjiling ou d’ailleurs. Plutôt passe-partout, elle plaira certainement aux enfants. Elle peut être achetée seule ou conjointement avec un sucrier, un crémier ou un dépose-sachet qui épousent le même design.

10,95 $, 830 ml, chez Linen Chest

Madame Zhang, à votre service

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CAMELLIA SINENSIS Cette théière est née de la collaboration entre l’importateur Camellia Sinensis et la potière chinoise Zhang Zhen Chun.

Originale et artisanale, cette gamme de théières est née de la collaboration entre l’importateur Camellia Sinensis et la potière chinoise Zhang Zhen Chun. Celle présentée ici arbore des tons de ciel bleu, fondant sur une base ocre. Puisqu’elles sont faites à la main, le design peut changer d’une pièce à l’autre. Ces théières trouveront naturellement leur place dans une cuisine ou dans une pièce lumineuse dominée par des teintes de bleu.

80 $, 600 ml, Camellia Sinensis

De gré à grès

PHOTO TIRÉE DU SITE DE STOKES L’anse en bambou de cette théière originale en grès lui confère un aspect asiatique plus traditionnel.

Élancée et revêtant des teintes chaudes et sombres, cette théière originale en grès, d’une capacité d’environ 700 ml, conserve convenablement la chaleur de son contenu. L’anse en bambou lui confère un aspect asiatique plus traditionnel. On peut la coupler à d’autres pièces de service, en grès également, basées sur le même design « Formation » : tasses, crémier, pot à sucre ou encore assiettes et bols. Tout cela rehaussera sans nul doute la température et l’ambiance, chose bienvenue en plein cœur de l’hiver.

29,99 $, environ 700 ml, Stokes

Terre à terre

PHOTO TIRÉE DU SITE DE TASTEA Cette théière avec son motif de branche d’arbre et son aspect pastoral aurait fière allure sur une étagère d’un chalet.

Cette théière, revisitant un grand classique chinois, est constituée d’argile qui, au-delà du style rustique qu’elle confère, conserve les arômes des infusions successives. Elle est particulièrement indiquée pour les amateurs qui boivent régulièrement le même thé, et conviendra surtout aux thés noirs, wulong ou pu-erh. Cette théière avec son motif de branche d’arbre et son aspect pastoral aurait fière allure sur une étagère d’un chalet, ou à tout le moins dans une pièce où le bois ou les matières naturelles sont dominants. Attention, la capacité est celle d’une petite théière.

50 $, 118 ml, Tastea

En toute transparence

PHOTO TIRÉE DU SITE DE DAVIDSTEA Le verre en borosilicate (résistant aux hautes températures) de cette théière reste transparent lorsqu’elle est inutilisée et permet d’apprécier la couleur de l’infusion lorsqu’elle est en service.

Pour une ambiance neutre ou très épurée, au blanc très dominant, on peut miser sur une théière à la forme classique et passe-partout. Celle-ci est même de type caméléon, puisque le verre en borosilicate (résistant aux hautes températures) reste transparent lorsqu’elle est inutilisée et permet d’apprécier la couleur de l’infusion lorsqu’elle est en service. Elle sera la meilleure amie des « thés de floraison », ces boules de feuilles de thé cousues qui se déploient comme des fleurs une fois trempées dans l’eau chaude.

34 $, 1005 ml, DavidsTea

Vert comme du matcha

PHOTO TIRÉE DU SITE D’ASIATICA Cette théière a une forme asiatique et comporte un revêtement aux airs de Grèce antique.

On aime cette théière en fonte aussi bien pour sa couleur appétissante que pour ses motifs étrusques, qui se démarquent des traditionnels dragons, bambous ou aiguilles. Résultat : une forme asiatique et un revêtement aux airs de Grèce antique. Sa place : dans une cuisine ou un salon colorés, et pourquoi pas sur le rebord d’une fenêtre ? La fonte et les couches d’émail multiples lui assurent une longue durée de vie. Vendue avec deux tasses et une sous-théière assorties.

88 $, 800 ml, Asiatica