Une chambre pour les petits sensibles

Le détaillant américain Target propose maintenant des articles comme des poufs, des tentes d'intérieur et des couvertures lourdes adaptés aux enfants qui ont des sensibilités sensorielles et pour qui il est essentiel de doser les stimuli, notamment dans la chambre à coucher. Mais les principes qui guident l'aménagement d'un endroit apaisant peuvent s'appliquer à tous.

On associe les couleurs vives et les accessoires ludiques aux aménagements conçus pour les enfants. La boule disco au plafond et les autocollants de superhéros aux murs ont-ils leur place dans la chambre ? Peut-être pas, en particulier pour ceux qui réagissent plus fortement aux stimuli.

Les enfants avec un trouble de l'autisme (TSA) font partie de ces enfants susceptibles d'être hypersensibles sur le plan sensoriel. Il n'est pas rare que cela accompagne aussi d'autres conditions, comme des troubles du déficit de l'attention ou de la coordination, des DYS (dysphasie, dyschromie...) ainsi que de la douance, explique Vanessa Bouvrette, ergothérapeute en petite enfance.

Toutefois, sans avoir un diagnostic, un enfant peut très bien présenter des sensibilités sensorielles, souligne l'intervenante. Elle en voit d'ailleurs de plus en plus dans sa pratique, ce qu'elle explique par l'abondance de stimuli sensoriels dans nos milieux, y compris l'école et la garderie.

« Souvent, on va suggérer aux parents de créer un espace tampon et un climat apaisant à la maison. »

Les « zones de décharge » - un coin détente, un coin sommeil, une aire de jeux - favorisent le calme, et ce, même pour un enfant neurotypique.

Chacun ses sensibilités

Suzanne Pitre, enseignante en technique de design d'intérieur au cégep du Vieux Montréal, a piloté le volet aménagement d'un projet de recherche sur les besoins des enfants autistes. En collaboration avec des professionnels de la santé, son équipe a mis au point un guide d'aménagement réfléchi de la chambre à coucher qui fournit des pistes pour les neurosensibles, mais aussi pour une clientèle plus large.

On y retrouve notamment un questionnaire pour définir le profil sensoriel de l'enfant et mieux planifier sa chambre. Certains, par exemple, sont particulièrement sensibles à la lumière, alors que d'autres réagissent davantage aux bruits. Ces réactions peuvent aussi être à géométrie variable : un enfant qui a une hypersensibilité visuelle peut être hyposensible à d'autres sens.

« L'essai-erreur est inévitable, car chaque cas est particulier, précise l'enseignante. Des textures qui plaisent à certains ont l'effet inverse sur d'autres. Il est normal de réajuster le tir en fonction de ce qui convient le mieux à l'enfant. » Et pour savoir ce qui répond à ses besoins, il convient de l'impliquer dans l'aménagement et le choix du mobilier et des accessoires.