La vraie nature de l'arbre à chat

Jean Denis a toujours aimé le bois, les animaux et le travail manuel. Il y a quelques mois à peine, un déclic s'est produit et, trouvant le moyen de concilier ces trois passions, il s'est mis à fabriquer des arbres à chats artisanaux avec des matériaux naturels.

Pour ceux qui l'ignorent, un arbre à chat est une sorte de structure de jeux formée de colonnes, de plateformes et de paniers. Généralement très prisé des matous qui aiment y paresser ou y faire leurs griffes, il a malheureusement le défaut d'être souvent inesthétique, avec ses tapis pelucheux, d'autant plus qu'il peut être relativement volumineux. Bref, pas du genre à s'insérer harmonieusement dans une déco dernier cri.

Un beau jour, la fille de M. Denis a fait appel à son père pour fabriquer une de ces aires de divertissement. Pour ce retraité vivant à Charlesbourg, pas question de tomber dans les travers des arbres à chat commerciaux. Inspiré par la nature, il confectionne une première réalisation à partir de tronçons de bouleau et de planches de pin. Puisque le prototype fait des envieux dans l'entourage de sa fille, il décide de fonder une petite entreprise, Arbrasha, et de créer des structures de toutes dimensions.

Du beau boulot

«Tous les arbres à chat que je réalise sont uniques. Ils sont fabriqués à partir d'éléments recyclés, comme le bois de bouleau que je récupère auprès d'émondeurs, ou les planches de pin laminées, qui sont faciles à travailler. Le bouleau est un bois noble, abondant au Québec, et c'est fou comment il attire les chats», explique Jean Denis. Résultat: le tout est plus fin, original, et surtout bien plus plaisant à l'oeil qu'un arbre à chat habituel. On y trouve les modules classiques: jeux, griffoirs ou paniers, conçus en toile de jute.