Plus de lumière, plus de couleur

Réfléchissez bien

Une solution simple et facile à mettre en oeuvre consiste à installer des réflecteurs de lumière devant ses fenêtres. Ils peuvent être installés à l'intérieur comme à l'extérieur (dans ce cas, ils sont plus onéreux, mais aussi plus efficaces). L'entreprise Espaciel est spécialisée dans ce genre d'installation. Compter entre 119 $ et 249 $ + taxes.

Réfléchissez encore

C'est un classique, probablement parce qu'elle constitue l'une des solutions les plus pratiques: l'installation de grands miroirs non seulement fait rejaillir la luminosité, mais donne également une impression d'agrandissement des lieux. Cherchez le meilleur emplacement possible pour en tirer un profit maximal et n'hésitez pas à les multiplier.

Meubler de lumière

Il est peut-être temps de regarder vos meubles en face. Leur disposition bloque-t-elle le chemin de la luminosité, qu'elle soit naturelle ou artificielle? Peut-être que ce bois d'acajou et ses teintes sombres ne sont pas l'idéal? C'est peut-être l'occasion de les repeindre dans des teintes plus claires, de les déplacer, voire d'en éliminer certains.