Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Aymane Safadi, et le secrétaire d’État américain, Antony Blinken

(Amman) Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a appelé mardi à redoubler d’efforts pour accroître l’aide humanitaire à la bande de Gaza, à l’occasion d’une visite en Jordanie où ses entretiens ont notamment porté sur la coordination des efforts dans ce sens.

Agence France-Presse

M. Blinken, qui effectue sa septième tournée dans la région depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, a salué les efforts humanitaires de la Jordanie et le « travail extraordinaire » mené par les Nations unies.

« C’est un moment important pour nous assurer que tout ce qui doit être fait est en train d’être fait », a déclaré M. Blinken lors de sa rencontre à Amman avec la Coordonnatrice de l’action humanitaire et de la reconstruction à Gaza, Sigrid Kaag.

Il a également rencontré séparément le roi Abdallah II et le ministre des Affaires étrangères Aymane Safadi, pour discuter de l’aide et des efforts diplomatiques en vue d’un cessez-le-feu temporaire entre Israël et le Hamas incluant la libération d’otages.

Lors de son entretien avec le roi de Jordanie, M. Blinken, qui doit se rendre en Israël en fin de journée, a déclaré que « le Hamas devrait accepter la proposition sur la table », selon le porte-parole du département d’État, Matthew Miller.

D’après un communiqué du Palais royal, le roi de Jordanie a insisté sur « la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza », mettant en garde des « effets désastreux de la guerre » et du risque de propagation dans la région.

Quant à la situation humanitaire dans le territoire palestinien, il a insisté sur « l’importance de soutenir l’UNRWA », l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, « une bouée de sauvetage pour environ deux millions » de Gazaouis.

Abdallah II a également souligné « l’importance du rôle des États-Unis […] pour parvenir à une paix juste et globale basée sur la solution à deux États » palestinien et israélien.

« Pas suffisant »

La Jordanie, qui entretient des relations diplomatiques avec Israël et compte une importante population palestinienne, est particulièrement sensible aux tensions dans les territoires palestiniens voisins.

Mi-avril, Amman a abattu des drones iraniens tirés sur Israël, pays voisin de la Jordanie, en réponse à une frappe aérienne meurtrière contre le consulat iranien en Syrie. Tout en travaillant avec les États-Unis, le royaume jordanien veut éviter d’être touché par un éventuel conflit.

Avant la Jordanie, le secrétaire d’État américain s’était entretenu avec les dirigeants des pays arabes du Golfe à Riyad, en Arabie saoudite.

Il doit encore se rendre en Israël où il abordera les négociations en cours visant à instaurer une trêve dans la bande de Gaza et obtenir une libération des otages qui y sont retenus depuis le 7 octobre.

Malgré des critiques à l’étranger et la colère grandissante sur les campus universitaires américains, l’administration du président Joe Biden soutient Israël dans sa campagne contre le Hamas, tout en exhortant son proche allié à faire plus pour protéger les civils.

« Le président Biden a insisté pour qu’Israël prenne des mesures spécifiques, concrètes », a affirmé M. Blinken à ses homologues du Golfe à Riyad.

« Nous avons constaté des progrès mesurables au cours des dernières semaines, notamment l’ouverture de nouveaux points de passage, une augmentation du volume des livraisons d’aide vers Gaza et à l’intérieur de Gaza, et la construction du couloir maritime américain, qui sera ouvert dans les semaines à venir », a-t-il déclaré.

« Mais ce n’est pas suffisant. Nous devons encore obtenir davantage d’aide dans la bande de Gaza et ses environs », a-t-il souligné.

Les États-Unis font pression sur Israël pour qu’il facilite l’entrée de l’aide par la route et ont par ailleurs commencé à construire un port flottant face au littoral de Gaza, destiné à accueillir des cargaisons arrivées par bateau.