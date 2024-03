(Washington) Benny Gantz, influent membre du cabinet de guerre israélien, rencontrera lundi à Washington des dirigeants américains pour évoquer « un cessez-le-feu temporaire » et « la nécessité d’accroître considérablement » l’aide humanitaire à Gaza, a annoncé dimanche un responsable de la Maison-Blanche.

Agence France-Presse

Cette visite survient au moment où les États-Unis, premier soutien militaire et diplomatique d’Israël, cherchent à obtenir une trêve dans la guerre qui dure depuis près de cinq mois.

Les opérations militaires israéliennes à Gaza déclenchées en représailles à l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre ont fait 30 410 morts, en grande majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Face à la situation désespérée des Palestiniens du territoire menacé de famine, assiégé et bombardé, les appels internationaux à une trêve se multiplient.

Benny Gantz doit s’entretenir lundi avec la vice-présidente américaine Kamala Harris et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche Jake Sullivan, a dit à la presse le responsable ayant requis l’anonymat.

« Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de nos efforts continus pour discuter avec un large panel de responsables israéliens au sujet de la guerre à Gaza et de la préparation du jour d’après », a-t-il déclaré.

L’attaque du Hamas du 7 octobre sur le sol israélien a entraîné la mort d’au moins 1160 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP à partir de données officielles israéliennes.

Environ 250 personnes ont aussi été enlevées et, selon Israël, 130 otages sont encore retenus dans la bande de Gaza, dont 31 seraient morts.

Selon le responsable de la Maison-Blanche, la vice-présidente « réitérera le droit d’Israël à se défendre face aux menaces terroristes continues du Hamas » mais insistera aussi sur « l’urgence de parvenir à un accord sur les otages, qui permettrait un cessez-le-feu temporaire, et la nécessité d’accroître considérablement » l’aide à Gaza.

La vice-présidente rappellera que « les États-Unis sont prêts à faire davantage pour accroître l’aide, notamment par les largages aériens qui ont commencé samedi » ainsi qu’un potentiel « corridor maritime pour acheminer l’aide par la mer », a-t-il ajouté.

Les négociations ont repris dimanche au Caire en vue d’obtenir une trêve pendant le ramadan, le mois du jeûne musulman qui commencera le 10 ou 11 mars cette année.

Critiqué par une partie de son camp démocrate pour son soutien à Israël, le président américain Joe Biden a exprimé progressivement des inquiétudes sur la manière dont la guerre est conduite à Gaza.

Ministre sans portefeuille et ex-ministre de la Défense, Benny Gantz est un ancien rival du premier ministre Benyamin Nétanyahou et son parti de l’Union nationale (centre) est largement en tête des intentions de vote, au moment où le gouvernement israélien de coalition apparaît de plus en plus fragilisé.