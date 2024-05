PHOTO MARKUS SCHREIBER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Berlin) L’ancienne maire de Berlin, Franziska Giffey, figure du parti social-démocrate d’Olaf Scholz, a été agressée et légèrement blessée, un acte qui s’ajoute à une série d’attaques contre des élus en Allemagne à l’approche des élections.

Isabelle LE PAGE Agence France-Presse

La multiplication des violences, insultes, menaces contre le personnel politique est devenu un sujet de préoccupation majeure dans le pays.

Le dernier incident en date s’est déroulé mardi après-midi, a annoncé la police berlinoise tôt mercredi.

Le suspect s’est approché de Franziska Giffey alors qu’elle se trouvait dans une bibliothèque du sud de la capitale, dans le quartier de Rudow, et l’a frappée à la tête et au cou avec un sac lourd avant de s’enfuir.

Mme Giffey, qui est actuellement ministre de l’Économie de la ville-État de Berlin, s’est rendue « brièvement à l’hôpital pour être soignée contre ses douleurs à la tête », a indiqué la police.

L’agresseur présumé a été identifié, a précisé une porte-parole du parquet, promettant d’en dire plus en cours de journée.

« La première frayeur passée, je peux dire que je vais bien », a réagi Mme Giffey sur son compte X.

« Néanmoins, je suis préoccupée et bouleversée par l’intensification d’une “culture sauvage” dans laquelle les personnes qui s’engagent politiquement dans notre pays sont de plus en plus souvent exposées », a-t-elle ajouté.

« Nous vivons dans un pays libre et démocratique, dans lequel chacun peut être libre d’exprimer ses opinions », mais « il y a une limite claire – et c’est la violence contre les personnes », a-t-elle insisté.

Peines plus sévères

L’actuel maire de la ville, le conservateur Kai Wegner, a condamné l’agression, déclarant que toute personne qui s’en prend à des responsables politiques « s’en prend à notre démocratie » et s’engageant à examiner « des peines plus sévères pour les attaques contre les hommes politiques ».

La veille, les ministres de l’Intérieur des Länder ont déjà convenu d’étudier un durcissement de la loi contre ce type d’agression, la ministre fédérale Nancy Faeser préconisant d’opposer « un signal-stop très clair » aux agresseurs.

Plusieurs responsables politiques ont été menacés ou agressés ces derniers temps en Allemagne dans un contexte de campagne électorale tendue avant le scrutin européen du 9 juin et plusieurs élections régionales en septembre.

Le cas le plus grave à ce stade concerne un eurodéputé du parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz, qui a été grièvement blessé la semaine dernière par quatre personnes alors qu’il collait des affiches dans la ville de Dresde, en Saxe, dans l’ex-RDA communiste.

Matthias Ecke, 41 ans, a dû être opéré pour des blessures au visage. L’attaque a été dénoncée par M. Scholz comme une menace pour la démocratie.

Quatre suspects, âgés de 17 à 18 ans, sont visés par l’enquête sur ces violences.

Selon les médias allemands, ils auraient tous les quatre des liens avec un groupe d’extrême droite connu sous le nom de « Elblandrevolte ». Ce groupuscule serait proche de l’organisation des jeunes du parti néonazi NPD, qui s’est rebaptisé « Die Heimat » (la Patrie).

Salut hitlérien

Dresde s’est distinguée par plusieurs agressions contre des élus et un nouveau cas a été signalé mardi soir.

Une représentante du parti écologiste de 47 ans qui collait des affiches électorales a été bousculée et menacée par un homme. Une autre femme s’est ensuite approchée et lui a craché au visage, a indiqué la police du Land.

Les deux suspects ont été arrêtés, a-t-elle ajouté, précisant qu’il s’agissait d’un homme de 34 ans et d’une femme de 24 ans, tous deux de nationalité allemande.

Ils faisaient partie d’un groupe qui se tenait non loin de là, dont certains avaient fait le salut hitlérien –– geste interdit en Allemagne - quand l’écologiste avait commencé à coller ses affiches.

Depuis l’indignation suscitée ce week-end par l’agression de l’eurodéputé Ecke, de nombreux responsables allemands ont mis en cause la responsabilité du parti d’extrême droite AfD dans la propagation de discours de haine favorisant les violences.

Selon les chiffres provisoires de la police, 2790 délits ont été commis contre des responsables politiques en Allemagne en 2023, contre 1806 l’année précédente, mais moins que les 2840 enregistrés en 2021, année des élections législatives.