L’Ukraine a admis dimanche que la situation était « tendue » sur le front est, où l’armée russe pousse toujours plus pour s’emparer de la localité stratégique de Tchassiv Iar, à 35 km au sud-ouest de Siversk.

(Kyiv) Une frappe aérienne russe sur une école a tué lundi au moins deux civils et fait deux blessés dans la région de Kharkiv (nord-est), ont indiqué les autorités locales ukrainiennes.

Agence France-Presse

« Deux hommes de 63 et 65 ans sont morts sur place », a indiqué le gouverneur, Oleg Sinegoubov, sur Telegram, ajoutant que deux femmes de 63 et 66 ans avaient été blessées et hospitalisées.

Il a affirmé qu’une « bombe aérienne guidée » avait touché un « établissement scolaire » dans la localité de Loukyantsi, située au nord de Kharkiv et tout près de la frontière russe.

Les forces russes intensifient le recours en Ukraine à ces bombes guidées larguées par avion, à la puissance très destructrice et équipées d’ailerons leur permettant de planer pour augmenter leur rayon d’action.

Plus tôt, les autorités ukrainiennes de la région de Donetsk avaient annoncé la mort de quatre autres civils dimanche soir dans la ville de Siversk.

« La ville (de Siversk) a été bombardée hier soir avec des lance-roquettes multiples. Il a été établi que quatre hommes âgés de 36 à 86 ans avaient été tués », a indiqué le gouverneur Vadym Filachkine sur les réseaux sociaux.

Siversk, une petite ville minière peuplée avant l’invasion russe de 11 000 habitants, se situe près du front et subit des bombardements très fréquents.

L’Ukraine a admis dimanche que la situation était « tendue » sur le front est, où l’armée russe pousse toujours plus pour s’emparer de la localité stratégique de Tchassiv Iar, à 35 km au sud-ouest de Siversk.

Cette offensive se produit à un moment très délicat pour l’armée ukrainienne qui peine à recruter et manque de munitions face à un adversaire aux troupes plus nombreuses et mieux équipées.