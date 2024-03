(Londres) Une première photo de la princesse Kate depuis son hospitalisation et un retour non confirmé à ses obligations royales en juin n’ont pas dissipé mardi les questions entourant sa santé au Royaume-Uni.

Clara LALANNE Agence France-Presse

Le ministère de la Défense a annoncé sa présence le 8 juin à une des parades de « Trooping the Colour » célébrant l’anniversaire officiel du roi. Le palais de Kensington, qui habituellement rend public l’agenda de la princesse et de son mari le prince William, n’a pas confirmé.

La semaine dernière, le prince William avait renoncé au dernier moment à assister à une cérémonie en mémoire de son parrain, le roi Constantin de Grèce, pour « une raison personnelle ». Ce désistement inhabituel a nourri sur les réseaux sociaux allégations fantaisistes et inquiétudes réelles, en l’absence de la princesse de 42 ans depuis plus de deux mois.

Une photo publiée lundi soir par des médias américains spécialistes des célébrités, TMZ et Entertainment Tonight, montre la princesse le visage dissimulé par des lunettes noires, sur le siège passager d’une voiture conduite par sa mère, à proximité du château de Windsor où elle vit avec le prince William et leurs trois enfants.

La presse britannique, qui adore la princesse de Galles et le couple qu’elle forme avec William, n’a pas publié le cliché, Kensington palace ayant demandé de respecter leur vie privée pendant la convalescence de Kate.

Mais « il y a déjà des théories du complot qui disent que la photo a été trafiquée […] au lieu de mettre un terme aux rumeurs, ce cliché – qui était clairement non autorisé – a généré encore plus de spéculations », déclare à l’AFP Joe Little, rédacteur en chef de Majesty Magazine.

Le 17 janvier, le palais avait annoncé que la princesse de Galles avait subi une opération « programmée » de l’abdomen à la London Clinic, et serait en convalescence au moins jusqu’à Pâques le 31 mars.

Sa dernière apparition publique remonte à la messe de Noël de la famille royale à Sandringham.

Aucun détail n’a été donné sur son opération, suscitant des questions.

« Question épineuse »

Avant la photo de lundi, sur TikTok ou X (ex-Twitter) certains internautes ont évoqué avec humour une chirurgie esthétique ou une coupe de cheveux ratée. D’autres, plus sérieusement, s’interrogent sur la véritable nature de l’absence de la princesse, allant jusqu’à retracer ses dernières apparitions ou scruter l’évolution de son physique.

Le week-end dernier, Kensington palace avait tenté de calmer les esprits en s’adressant aux médias : « Nous avons clairement indiqué début janvier que la princesse de Galles prévoyait de se mettre en retrait de ses engagements publics jusqu’après Pâques, et cela n’a pas changé ».

Les rumeurs montrent toute la difficulté à garder confidentiels les problèmes de santé de la famille royale, comme ce fut le cas pendant le règne de la reine Élisabeth II. « C’est une question épineuse », souligne Joe Little, du fait de « l’immense intérêt public » sur le sujet.

La discrétion à toute épreuve que cultivent Kate et William, contraste d’ailleurs avec la communication du palais de Buckingham sur le cancer du roi Charles III, qui est encore apparu mardi sur une photo, recevant le ministre des Finances britannique Jeremy Hunt.

Le roi a d’abord rendu publique son opération pour une hypertrophie bénigne de la prostate en janvier, puis son diagnostic de cancer, détecté au cours de cette intervention chirurgicale.

« Buckingham Palace a été transparent, dans une certaine mesure : c’était assez inhabituel qu’ils préviennent avant même que le roi soit admis à l’hôpital […], mais ils n’ont pas dit quel type » de cancer affectait le roi, ou à quel stade il en était, nuance toutefois M. Little.