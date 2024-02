(Varsovie) Les funérailles de l’opposant russe Alexeï Navalny, mort le 16 février dans une colonie pénitentiaire du Grand Nord, auront lieu vendredi après-midi à Moscou, ont annoncé sa femme et son équipe mercredi.

Agence France-Presse

« Le service funéraire pour Alexeï se déroulera en l’église de l’icône Notre-Dame “Soulage mon chagrin” à Marino le 1er mars à 14 h (6 h heure de l’Est). Les funérailles auront lieu au cimetière Borisovsski » dans le sud-est de la capitale russe, a déclaré son équipe sur Telegram.

La cérémonie religieuse devrait ainsi être organisée dans le respect du rite orthodoxe sous les coupoles noires ornées de croix dorées de cette petite église située à moins de 20 kilomètres des murs rouges du Kremlin.

Selon l’un des proches collaborateurs d’Alexeï Navalny, Ivan Jdanov, la mise en terre interviendra ensuite à 16 h heure locale (8 h heure de l’Est) dans le cimetière proche.

PHOTO FREDERICK FLORIN, AGENCE FRANCE-PRESSE Ioulia Navalnaïa

Ioulia Navalnaïa, la veuve de l’opposant, a confirmé la date des funérailles dans un discours au Parlement européen à Strasbourg, disant toutefois redouter des arrestations vendredi.

« Les funérailles auront lieu après-demain et je ne sais pas encore si elles seront paisibles ou si la police arrêtera ceux qui seront venus dire au revoir à mon mari », a-t-elle dit, très émue, face aux députés.

Car ces obsèques pourraient mobiliser en nombre les partisans de l’ancien adversaire numéro un de Vladimir Poutine et ainsi être gênantes pour le président russe, qui se prépare à un nouveau sacre à l’issue d’un scrutin sans opposition prévu pour dans moins de trois semaines (15-17 mars).

Le dispositif policier autour de l’église et du cimetière risque ainsi d’être particulièrement important.

Depuis la remise du corps d’Alexeï Navalny à sa mère samedi dernier, l’équipe de l’opposant cherchait un lieu pour un « adieu public », mais se voyait « rejeter » toute demande, les autorités faisant pression selon elle sur les responsables des lieux proposés.

« Partout, on a refusé de nous donner quoi que ce soit. Dans certains endroits, on nous a dit que c’était interdit », a expliqué M. Jdanov sur Telegram, fustigeant l’attitude du « Kremlin et (de Sergueï) Sobianine », le maire de Moscou, un proche de Vladimir Poutine.

Silence de Poutine

Dans les années 2010, avant que la machine répressive ne s’abatte complètement sur lui, Alexeï Navalny parvenait à mobiliser des foules, en particulier dans la capitale russe, gagnant ainsi son statut d’opposant numéro un au Kremlin.

En 2013, il avait obtenu près de 30 % des voix aux élections municipales à Moscou, face à Sergueï Sobianine.

Ont suivi notamment des intimidations, de courtes peines de prison, puis un empoisonnement en 2020 dont il accusait Vladimir Poutine d’être le responsable, malgré les dénégations du chef de l’État russe.

Alexeï Navalny est rentré en Russie début 2021 après sa convalescence et a été immédiatement arrêté sur ordre des autorités. Au moment de sa mort, il purgeait une peine de 19 ans pour « extrémisme », dans une colonie de l’Arctique.

Entre-temps, l’assaut contre l’Ukraine lancé il y a deux ans avait accéléré la répression contre toute voix critique du Kremlin.

De son côté, Vladimir Poutine, qui doit prononcer jeudi son discours annuel à la Nation, n’a toujours pas réagi à la mort de son principal détracteur.

Les circonstances du décès d’Alexeï Navalny, qui a ému à travers le monde, restent pour l’instant toujours floues.

Selon les services pénitentiaires russes, il est mort à la suite d’un soudain malaise « après une promenade ».

L’équipe d’Alexeï Navalny ainsi que de nombreux dirigeants occidentaux ont quant à eux accusé Vladimir Poutine du « meurtre » de l’opposant qui a passé trois années de détention dans des conditions très rudes.