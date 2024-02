Condamné à six mois de prison ferme Nicolas Sarkozy saisit la Cour de cassation

(Paris) L’ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné mercredi en appel à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis à l’issue d’un procès portant sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue de 2012, une décision qu’il a immédiatement contestée en saisissant la plus haute juridiction française.