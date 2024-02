(Paris) Un Malien de 32 ans « souffrant de troubles psychiatriques », qui a agressé à l’arme blanche trois personnes samedi matin dans une gare de Paris, est actuellement entendu par les enquêteurs, mais ses motivations ne sont toujours pas « connues », a indiqué le parquet.

Thomas GROPALLO Agence France-Presse

L’attaque s’est produite à moins de six mois des Jeux olympiques de Paris où 15 millions de visiteurs sont attendus dans un contexte sécuritaire tendu.

L’agression a eu lieu vers 7 h 35 (1 h 35 heure de l’Est) à la gare de Lyon (sud-est de Paris) et a fait un blessé grave, touché à l’abdomen et dont le pronostic vital est « engagé », et deux blessés légers.

Selon le ministère public, tous trois sont des « passants » qui se seraient « interposés » et ont été « blessés par des coups de couteau et de marteau ». Ils ont été hospitalisés.

L’assaillant est, selon le préfet de police de Paris Laurent Nuñez, « en situation régulière en Italie depuis 2016, avec un titre émis en 2019 tout à fait valable », selon les documents en sa possession. Ce titre lui permettait de voyager en France en toute légalité.

Selon les papiers d’identité qu’il a présentés, il est né le 1er janvier 1992, selon une source proche du dossier. Il était jusque-là inconnu des services de police français comme italiens, selon une source policière.

PHOTO THOMAS SAMSON, AGENCE FRANCE-PRESSE La police judiciaire parisienne mène l’enquête.

Le suspect a déclaré « spontanément » souffrir de « troubles psychiatriques » et « des médicaments » ont été retrouvés sur lui, a déclaré M. Nunez lors d’un point-presse gare de Lyon.

De premiers éléments convergeaient initialement pour dire que l’homme présentait un « profil SDF », mais « aucun signe de religiosité ».

« On verra si la piste terroriste peut être écartée », a dit M. Nuñez.

Les enquêteurs s’intéressent notamment à un compte TikTok, qui reste à authentifier, ouvert au nom de l’assaillant sur lequel figure un homme noir à lunettes, barbu et cheveux ras.

Sur l’une des vidéos, datée du 2 décembre 2023, l’auteur du compte écrit : « R. I. P. (repose en paix, NDLR) dans trois mois, qu’Allah m’accueille dans son paradis ». Dans d’autres vidéos, il exprime notamment son ressentiment à l’égard de la France, faisant référence à l’intervention militaire française au Mali.

Examen psychiatrique

« Des premiers éléments, restant à confirmer, révéleraient que le mis en cause aurait d’abord mis le feu à son sac à dos, avant de saisir un couteau et marteau et tenter de porter des coups à l’encontre d’une passante qui parvenait à les éviter », a précisé le parquet.

PHOTO CHRISTOPHE ENA, ASSOCIATED PRESS Des enquêteurs sur les lieux de l’agression

L’homme « a d’abord été maîtrisé par des passants » avant l’intervention de la police ferroviaire de la SNCF, qui l’a ensuite remis à la police, a détaillé une source policière.

Un premier examen médical a permis de déclarer son état de santé compatible avec une garde à vue, a précisé une autre source proche du dossier. « L’examen de son état mental sera réalisé », a précisé le parquet.

Les faits ont eu lieu dans le hall 3 de la gare, situé en sous-terrain, qui mène notamment aux trains de banlieue. Après une fermeture au public, le hall a rouvert en début d’après-midi, selon la SNCF.

« Renforcer la sûreté »

Plusieurs personnalités politiques ont apporté sur X leur « soutien aux personnes attaquées » et remercié les forces de sécurité pour leur action.

PHOTO GONZALO FUENTES, REUTERS De nombreux soldats ont été appelés pour renforcer la sécurité à la gare de Lyon.

« J’attends que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame », a demandé la présidente LR (droite) de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, sur X.

Cette attaque « témoigne de l’impérieuse nécessité de renforcer la sûreté dans les transports », a souligné dans un communiqué Philippe Tabarot, sénateur LR (droite) des Alpes-Maritimes, porteur d’une proposition de loi au Sénat sur le sujet.

L’attaque rappelle celle survenue non loin de la tour Eiffel le 2 décembre 2023 : un Franco-Iranien de 26 ans, radicalisé et suivi lui aussi pour problèmes psychiatriques, avait attaqué au couteau et au marteau trois personnes, faisant un mort et deux blessés.

« Il y a beaucoup de personnes qui sont délirantes ou pseudodélirantes, qui n’ont rien à faire dans la rue et qui devraient être dans des structures de soin », a déploré le médecin urgentiste Patrick Pelloux sur la chaîne BFMTV. Il a chiffré à 19 le nombre d’agressions au couteau à Paris par jour.

La gare de Lyon est la première gare de France en termes de trafic grandes lignes. Elle dessert le sud-est du pays, mais aussi la Suisse et l’Italie.