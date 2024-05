Des policiers et des procureurs chargés des crimes de guerre inspectent une zone résidentielle touchée par une frappe aérienne russe à Kharkiv, le 18 mai.

(Kyiv) Des bombardements russes ont fait au moins quatre morts dimanche à la périphérie de la ville de Kharkiv dans le Nord-Est de l’Ukraine, a annoncé le gouverneur de cette région qui fait face à une nouvelle offensive des troupes de Moscou.

Agence France-Presse

« Nous savons que quatre civils ont été tués. Au moins huit personnes sont blessées », a déclaré Oleg Synegoubov, précisant que les forces russes avaient « attaqué la zone où les habitants se reposaient ».

Les bombardements ont touché le quartier de Malodanylivka, dans le nord-ouest de Kharkiv, a-t-il ajouté.

L’assaut de l’armée russe dans cette région, lancé le 10 mai après une intensification des frappes aériennes, a permis à Moscou d’enregistrer ses gains territoriaux les plus importants depuis un an et demi.

Les troupes russes ont réussi à avancer de cinq à dix kilomètres le long de la frontière Nord-Est avant d’être stoppées par les forces ukrainiennes, avait affirmé le président Volodymyr Zelensky dans une interview à l’AFP vendredi.

Peu avant l’annonce du bombardement de dimanche, les forces armées ukrainiennes avaient indiqué, dans un communiqué, que les Russes n’avaient « pas mené d’opérations actives dans le secteur de Kharkiv ».

Elles avaient expliqué être en train de « renforcer leurs positions, de reconstituer leurs réserves, d’effectuer des reconnaissances et de maintenir sous contrôle les actions de l’ennemi ».

Toutefois l’Ukraine se prépare à de nouvelles vagues d’attaques, M. Zelensky ayant confié à l’AFP que l’opération de Kharkiv pouvait n’être que la « première vague » d’une offensive plus large.

Un mort dans une attaque de drone contre un minibus

Une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessées dimanche dans une attaque de drone ukrainien contre un minibus dans la région ukrainienne de Kherson (Sud), partiellement contrôlée par la Russie, ont affirmé les autorités russes d’occupation.

Dans la matinée, « un drone a frappé un minibus avec des civils qui sont venus pour les travaux de récolte des fraises » dans le village de Radensk, a écrit sur Telegram Vladimir Saldo, le responsable local d’occupation russe dans la région de Kherson.

L’attaque, qui a provoqué une explosion, « a fait un mort. Beaucoup de personnes ont été blessées », a-t-il précisé, en rejetant la responsabilité sur les forces armées ukrainiennes.

Dans la région ukrainienne de Donetsk (Est), également contrôlée partiellement par la Russie, une femme a été blessée dimanche dans une frappe ukrainienne, selon le maire prorusse de Donetsk, Alexeï Koulemzine.

Les régions de Kherson et de Donetsk font partie, avec Louhansk et Zaporijjia, des quatre provinces ukrainiennes dont Moscou a revendiqué l’annexion en 2022, même si son armée ne les contrôle que partiellement.