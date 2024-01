« Nous sommes déterminés à maintenir notre soutien à l’Ukraine et nous travaillons très étroitement avec le Congrès » sur le sujet, a indiqué Antony Blinken lors d’une rencontre avec Volodymyr Zelensky en marge de la réunion du Forum économique mondial à Davos. « Je sais que nos collègues européens feront la même chose. »

(Davos) Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a promis mardi le maintien du soutien américain à l’Ukraine, après une rencontre à Davos avec le président Volodymyr Zelensky et alors que les négociations au Congrès américain sur la validation d’une enveloppe d’aide patinent.

« Nous sommes déterminés à maintenir notre soutien à l’Ukraine et nous travaillons très étroitement avec le Congrès » sur le sujet, a indiqué M. Blinken lors d’une rencontre avec M. Zelensky en marge de la réunion du Forum économique mondial à Davos. « Je sais que nos collègues européens feront la même chose. »

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche Jake Sullivan, également présent, a assuré au président ukrainien que les États-Unis et leurs alliés étaient déterminés « à assurer que la Russie échoue et que l’Ukraine gagne ».

M. Zelensky a remercié l’administration Biden et le « soutien bipartisan » au Congrès américain. « Nous comptons vraiment sur votre soutien – la poursuite de votre énorme soutien », a-t-il indiqué.

Il a notamment évoqué le système américain Patriot, qui a aidé l’Ukraine dans sa défense aérienne face aux attaques de missiles russes.

Depuis l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, les États-Unis ont déjà envoyé quelque 44 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine, auxquels s’ajoutent plusieurs milliards d’assistance et de soutien économique.

L’administration Biden a débloqué son dernier paquet d’aide fin décembre, mais les Républicains conditionnent leur soutien pour une nouvelle enveloppe à un durcissement drastique de la politique migratoire américaine.

Certains d’entre eux, notamment l’ancien président Donald Trump qui fait figure de favori dans son camp pour la campagne présidentielle, affichent leur scepticisme sur cette aide et les chances d’une victoire ukrainienne.

L’administration Biden demande au total au congrès d’approuver une enveloppe de 61 milliards de dollars pour l’aide à l’Ukraine, mais aussi pour Israël et Taïwan, des causes plus populaires chez les Républicains.