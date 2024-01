« En 2024, la priorité est de chasser la Russie du ciel, car celui qui contrôle le ciel déterminera quand et comment la guerre va se finir », a dit au Forum économique de Davos le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba.

PHOTO GIAN EHRENZELLER, ASSOCIATED PRESS

(Davos) L’Ukraine a indiqué mercredi viser en 2024 la maîtrise des airs aujourd’hui dominés par la Russie, prévenant que vaincre Moscou prendra « du temps » et nécessite l’aide des Occidentaux.

Agence France-Presse

Cet appel intervient alors que les Occidentaux tergiversent sur la suite de l’aide à apporter à Kyiv. L’Ukraine craint que ces hésitations puissent déboucher sur un gel du conflit, favorable à la Russie qui occupe près de 20 % du territoire ukrainien.

« En 2024, la priorité est de chasser la Russie du ciel, car celui qui contrôle le ciel déterminera quand et comment la guerre va se finir », a dit au Forum économique de Davos le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba.

« On les a vaincus en 2022 sur terre, on les a vaincus en 2023 en mer et nous nous concentrons pour les vaincre dans les airs en 2024 », a-t-il ajouté.

La Russie a attaqué en février 2022 l’Ukraine, mais elle a échoué à prendre Kyiv puis a été chassée du nord, du nord-est et d’une partie du sud du pays. En 2023, avec des attaques de drones maritimes et de missiles, les forces de l’Ukraine ont pu lever le blocus de certains de ses ports de la mer Noire et reprendre en partie ses exportations, notamment de céréales.

Avions, missiles, drones

Pour gagner la maîtrise des airs, M. Kouleba a répété que son pays allait avoir besoin que l’Occident lui fournisse des avions (des F-16 doivent être livrés cette année) ainsi que des missiles de longue portée, des projectiles qu’Américains et Européens n’ont fournis qu’en tout petit nombre notamment par peur de provoquer la Russie.

« Cela va nécessiter de fournir à l’Ukraine des avions […], des missiles de longue portée et des drones, dont l’Ukraine a significativement augmenté sa production », a réclamé M. Kouleba lors d’un panel de discussion à Davos en Suisse.

Mardi, à Davos aussi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déjà appelé ses alliés à aider son pays à gagner la « supériorité aérienne » sur la Russie.

« Nos partenaires connaissent nos besoins et en quelle quantité », avait-il dit, soulignant en outre de premiers succès cette semaine, l’Ukraine ayant abattu un avion-espion A-50 (équivalent russe des AWACS occidentaux) et détruit un avion de commandement Il-22.

L’Ukraine est visée presque chaque nuit par des drones d’attaque et des missiles lancés par la Russie depuis le sol, la mer ou les airs.

L’armée de l’air ukrainienne a dit avoir abattu dans la nuit de mardi à mercredi 19 des 20 drones d’attaque lancés par les Russes, notamment contre Odessa, grand port du sud où trois personnes ont été blessées.

Dans la soirée de mardi, les autorités ukrainiennes avaient déjà fait état de 17 blessés à Kharkiv, grande ville du Nord-Est, après une double attaque de missiles.

Grâce aux systèmes de défense fournis par les Occidentaux, les forces ukrainiennes parviennent à abattre la majorité de ces engins, mais le pays risque de manquer de munitions.

« Nous combattons un ennemi très puissant, un ennemi très grand, un ennemi qui ne dort jamais. Ça prend du temps », a relevé M. Kouleba.

L’Ukraine a un besoin crucial d’aide militaire étrangère et doit augmenter sa propre production d’armements après deux ans à combattre l’invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine.

Poutine « prédateur »

Or Européens et Américains tergiversent sur la suite de leur soutien, du fait de dissensions politiques internes.

Les Occidentaux n’ont aussi livré qu’un nombre très limité d’armes de longue portée que Kyiv juge cruciales pour gagner. Le président français Emmanuel Macron en a promis 40 de plus mardi.

La Russie, qui dispose de missiles en nombre, attaque l’Ukraine régulièrement avec des dizaines de ces projectiles en quelques minutes ou quelques heures.

M. Poutine a, lui, jugé mardi que l’existence même de l’État ukrainien était en jeu, à la suite de l’échec de la vaste contre-offensive estivale de Kyiv qui n’a pas permis la libération des territoires occupés par l’armée russe.

« Non seulement leur contre-offensive a échoué, mais l’initiative est entièrement entre les mains des forces armées russes. Si cela continue, le statut d’État de l’Ukraine pourrait subir un coup irréparable », a-t-il déclaré.

M. Poutine avait affirmé dans le passé que l’Ukraine aurait été détruite sans le soutien de l’Occident.

Le président russe affirme en outre que l’OTAN mène une guerre par procuration contre la Russie en utilisant l’Ukraine.

M. Zelensky a traité le président russe de « prédateur ».