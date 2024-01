(Belgrade) Plusieurs milliers de personnes sont rassemblées mardi soir à Belgrade à l’appel de l’opposition pour contester les résultats des élections en Serbie, près d’un mois après le scrutin remporté par le parti au pouvoir.

Agence France-Presse

« Nous avons besoin de vous pour nous battre pour un nouveau scrutin dans des conditions différentes », a clamé depuis une estrade Marinika Tepic, l’une des figures de l’opposition, promettant de continuer à se battre jusqu’à la victoire.

« Nous avons atteint notre objectif, et aujourd’hui l’Europe et le monde entier savent que nous avons pris les voleurs en flagrant délit », a-t-elle ajouté. « Nous avons reçu d’excellentes nouvelles de l’Europe, de notre famille européenne : demain le débat au Parlement européen sur les élections en Serbie aura lieu. Nous nous sommes tournés vers l’Europe et le monde, vers la communauté internationale, pour leur montrer ce qui se passe ici en Serbie et que des élections justes en Serbie ne sont pas possibles ».

Le Parlement européen a inscrit « la situation en Serbie à la suite des élections » parmi les débats à l’ordre du jour mercredi.

PHOTO DARKO VOJINOVIC, ASSOCIATED PRESS Un manifestant brandit un drapeau de l’Union européenne.

« Je voudrais vivre dans une société où je peux au moins voter sans qu’ils nous volent » nos voix, a dit à l’AFP Zivota Marovic, 46 ans, ingénieur électricien.

Après le rassemblement devant la commission électorale, les manifestants se sont dirigés vers une église de Belgrade pour déposer des bougies en hommage à l’ancien chef politique serbe du Kosovo Oliver Ivanovic, tué le 16 janvier 2018 à Mitrovica, et dont le meurtre n’a toujours pas été résolu.

Selon les résultats définitifs publiés vendredi, avec 46,75 % des voix, le Parti progressiste serbe (SNS) du président Aleksandar Vucic (droite nationaliste) s’est assuré 129 des 250 sièges que compte le Parlement. La principale coalition d’opposition « La Serbie contre la violence » (SPN), 23,66 % des suffrages, aura 65 députés.

Mais l’opposition estime que le scrutin, entaché de fraudes et d’irrégularités selon des observateurs internationaux, doit être rejoué.

Les responsables du SPN ont déposé un recours vendredi et entendent saisir la Cour constitutionnelle si besoin.

À Belgrade, l’opposition affirme que des milliers d’électeurs non-inscrits dans la capitale auraient été emmenés pour voter pour le SNS. Plusieurs responsables ont ces derniers jours publié des documents qui prouvent selon eux que des dizaines de personnes inscrites sur les listes étaient domiciliées dans des garages, des appartements insalubres…

Le président Aleksandar Vucic, qui a balayé toutes ces accusations et fait peu de cas des inquiétudes de certains pays européens sur les fraudes, n’a toutefois pas exclu que les habitants de Belgrade soient à nouveau appelés aux urnes – si le SNS, qui a gagné 49 des 110 sièges du Parlement municipal, ne trouve pas d’allié.