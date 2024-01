Des milliers de personnes ont manifesté presque chaque jour entre le 18 et le 30 décembre devant la Commission électorale pour réclamer l’annulation du scrutin.

(Belgrade) Un des partis de l’opposition serbe a porté plainte vendredi contre de présumées « fraudes » à Belgrade de la part du parti au pouvoir, le SNS (droite nationaliste) du président Aleksandar Vucic, lors des élections législatives et locales anticipées du 17 décembre 2023.

Agence France-Presse

« Nous entamons aujourd’hui la lutte juridique, j’espère de manière intensive et avec un grand nombre de plaintes qui suivront », a déclaré à la presse Miodrag Gavrilovic, député serbe et vice-président du Parti démocratique (DS), membre de la coalition d’opposition La Serbie contre la violence (SPN).

Cette coalition dénonce des « irrégularités » et réclame l’annulation des élections remportées au niveau national par le Parti progressiste serbe (SNS) avec 46,75 % des voix, et qui est aussi arrivé en tête du scrutin pour le conseil municipal de Belgrade, en s’assurant 49 des 110 sièges.

Ce résultat assure au SNS une majorité absolue de sièges à l’Assemblée nationale, à savoir 129 sur 250, selon les résultats définitifs publiés vendredi par la Commission électorale, confirmant les résultats complets annoncés début janvier. La liste SPN, composée de douze partis, aura 65 sièges.

En dénonçant un « vol de grande envergure », M. Gavrilovic a expliqué avoir porté plainte contre des responsables municipaux de la capitale chargés de la liste d’électeurs, qu’ils auraient modifiée, selon lui, de façon « frauduleuse », avant les élections.

L’opposition affirme que des électeurs n’habitant pas à Belgrade y ont été inscrits par le SNS pour voter en sa faveur. Elle accuse aussi le pouvoir d’avoir organisé le transport des Serbes de Bosnie — qui ont aussi la nationalité serbe, pour voter à Belgrade, où une coalition d’opposition affirmait avoir une chance de gagner.

M. Gavrilovic a précisé que la « plainte criminelle » qu’il avait déposée contenait « 120 preuves » portant sur environ 600 adresses déclarées à Belgrade par les électeurs et qui correspondent, selon lui, à des « unités immobilières non résidentielles », notamment « des garages de réparation de voitures, des postes électriques, des crèches, des épiceries, etc. ».

Il a évoqué l’inscription récente de « plus de 3000 électeurs », certains « pour une période de 5 ou de 10 jours ». « C’est se moquer de la loi. Ça ne peut pas exister dans les États bien ordonnés […]. Nous avons des preuves […] que des gens qui habitent à Nova Varos [à 260 km au sud de Belgrade, NDLR] ont voté à Belgrade », a-t-il dit.

Des milliers de personnes ont manifesté presque chaque jour entre le 18 et le 30 décembre devant la Commission électorale pour réclamer l’annulation du scrutin. Une prochaine manifestation est prévue mardi soir.

Le président Aleksandar Vucic rejette ces accusations, et affirme qu’il s’agissait des élections « les plus propres » dans l’histoire démocratique du pays des Balkans.

Des observateurs internationaux, dont ceux de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), ont aussi fait état d’« irrégularités » lors du scrutin, notamment « achat de voix » et « bourrage d’urnes ».