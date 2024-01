Royaume-Uni Pouvoir et opposition donnent le départ de l’année électorale

(Londres) Le premier ministre britannique conservateur Rishi Sunak et son rival travailliste Keir Starmer ont lancé jeudi l’année électorale au Royaume-Uni, avec des législatives qui se tiendront vraisemblablement au second semestre et pourraient voir le Labour faire son grand retour à Downing Street.