PHOTO FINBARR O’REILLY, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Moscou) La Russie et l’Ukraine ont annoncé mercredi avoir échangé plus de 230 prisonniers de guerre, une première officiellement depuis plusieurs mois, en pleine escalade des frappes effectuées par ces deux pays. Deux régions russes, frontalières de l’Ukraine, et la Crimée annexée par Moscou ont été visées mercredi matin et dans la nuit par des frappes ukrainiennes, ont indiqué les autorités russes, au lendemain d’un bombardement massif de Kyiv par la Russie.

Agence France-Presse

« À l’issue d’un processus de négociation complexe, 248 militaires russes ont été rapatriés du territoire contrôlé par le régime de Kyiv », s’est réjoui le ministère russe de la Défense dans un communiqué sur Telegram.

« Plus de 200 de nos soldats et civils sont revenus de captivité chez les Russes », a de son côté annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Selon le commissaire ukrainien aux droits humains, Dmytro Loubinets, exactement 230 militaires ukrainiens ont été échangés au cours de ce « 49e échange » entre Kyiv et Moscou depuis le début de l’assaut russe en février 2022.

C’est « le plus important en termes de nombre de défenseurs [ukrainiens] rapatriés », a affirmé le centre ukrainien de coordination chargé des prisonniers de guerre.

Au total depuis le 24 février 2022, « 2828 défenseurs [ukrainiens] sont rentrés chez eux ! », a affirmé M. Loubinets mercredi.

Selon les médias ukrainiens, le précédent échange de prisonniers de guerre remontait à août dernier.

Selon Kyiv et Moscou, l’échange a été rendu possible par une médiation des Émirats arabes unis, un partenaire important de la Russie dans plusieurs dossiers humanitaires, économiques et énergétiques.

Fin novembre, Dmytro Loubinets avait pourtant accusé la Russie de bloquer tout échange de prisonniers de guerre. « Les échanges n’ont pas lieu car la Russie ne le veut pas », avait-il déploré.

En août dernier, le commissaire aux droits humains avait dit que l’Ukraine avait réussi à récupérer près de 2600 de ses citoyens faits prisonniers depuis le début de l’offensive russe.

Il y aurait toujours des milliers de prisonniers de guerre dans les deux camps.

Ces derniers mois, Moscou a multiplié des procès pour infliger de très lourdes peines à des prisonniers de guerre ukrainiens.

Deux régions russes et la Crimée visées

Les responsables régionaux russes ont fait état de dégâts limités, assurant que tous les missiles ukrainiens avaient été abattus.

Comme mardi dans la journée, la ville de Belgorod et sa région éponyme ont été visées dans la nuit. Selon le ministère russe de la Défense, six projectiles ont été abattus par la défense antiaérienne.

D’après le gouverneur Viatcheslav Gladkov, aucune nouvelle victime n’a été recensée. La veille, dans une première série de frappes, une personne avait été tuée et 11 blessées, dont trois ont été hospitalisées, a-t-il résumé sur Telegram.

Plus au nord, la région de Koursk, également frontalière de l’Ukraine, a été visée par « une attaque aérienne », a indiqué mercredi matin sur Telegram le gouverneur régional, Roman Starovoït.

Des infrastructures électriques et des canalisations ont été touchées, privant de courant ou de chauffage des maisons de plusieurs villages, selon la même source.

Enfin, un missile a été abattu au large de Sébastopol, a affirmé le gouverneur de cette ville de Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014.

Les régions russes frontalières de l’Ukraine et la Crimée sont régulièrement visées par l’armée ukrainienne. Celle de Belgorod semble particulièrement visée dans la foulée de frappes russes sur l’Ukraine.

L’armée russe a tiré mardi matin 99 missiles sur Kyiv, ses environs et Kharkiv, faisant cinq morts. Peu après, les frappes ukrainiennes sur Belgorod ont commencé.

En fin de semaine dernière, un précédent bombardement massif russe sur la capitale ukrainienne avait déjà fait 30 morts.

Une riposte ukrainienne contre Belgorod avait fait 25 morts, un bilan sans précédent en territoire russe depuis le début de l’assaut contre l’Ukraine il y a près de deux ans.

Trois morts dans des bombardements russes en Ukraine

Au moins trois personnes ont été tuées mercredi dans des bombardements russes en Ukraine, après plusieurs jours marqués par des frappes massives qui ont fait des dizaines de morts et blessés.

Les forces russes ont notamment visé le village de Sadové, dans la région de Kherson dans le sud du pays, tuant un habitant dont le corps a été extrait des débris de sa maison, a indiqué sur Telegram le gouverneur régional Oleksandre Prokoudine.

Une femme a aussi été tuée dans le bombardement de la localité de Novotiagynka, dans la même région, a ajouté M. Prokoudine dans un autre message.

La région de Kherson, où le fleuve Dniepr sépare les positions entre Ukrainiens et Russes, est régulièrement visée par des bombardements russes depuis le retrait des troupes de Moscou de la ville éponyme en novembre 2022.

Dans la région de Donetsk, dans l’Est, quatre missiles russes ont visé la ville d’Avdiïvka, principal point chaud des combats sur le front, touchant un immeuble résidentiel. Cette frappe a tué un homme et blessé une femme, selon Vadym Filachkine, le chef de l’administration militaire régionale.

Les forces russes tentent depuis des mois d’encercler Avdiïvka, ville industrielle du Donbass où les soldats ukrainiens sont retranchés dans des positions fortifiées.

La Russie et l’Ukraine sont engagées depuis fin décembre dans une escalade de la violence avec plusieurs frappes massives et meurtrières ces derniers jours.

Une attaque de missiles russe contre l’Ukraine a fait vendredi une quarantaine de morts, suivie par un bombardement ukrainien sans précédent de la ville russe de Belgorod samedi (25 morts) puis de nouvelles frappes russes d’ampleur contre Kyiv, ses environs et Kharkiv dans l’Est mardi (cinq morts).

Ces bombardements ont également fait plusieurs centaines de blessés au total des deux côtés de la frontière.