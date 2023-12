(Kyiv) Moscou a déclaré dimanche avoir frappé des cibles « militaires » dans la ville ukrainienne de Kharkiv, les autorités locales assurant au contraire qu’il s’agissait de bâtiments civils, des représailles à l’attaque sans précédent qui a fait 24 morts la veille à Belgorod, en Russie.

Agence France-Presse

Samedi, la Russie avait assuré qu’elle ne laisserait pas « impunie » l’attaque de missiles et de roquettes contre cette ville située à une trentaine de kilomètres de la frontière ukrainienne.

Moscou affirme que Kyiv en est responsable, mais l’Ukraine est pour l’instant restée muette.

Ces bombardements ont tué 24 personnes et blessé 108 autres, selon un nouveau bilan annoncé par le gouverneur de la région, Viatcheslav Gladkov.

Si Kyiv mène régulièrement des attaques en territoire russe, notamment à l’aide de drones, il s’agit de la frappe la plus meurtrière pour les civils en Russie depuis le début du conflit en février 2022.

« En réponse à cet acte terroriste, les forces armées russes ont frappé des centres de décision et des installations militaires » à Kharkiv, a déclaré le ministère russe de la Défense dimanche.

Le gouverneur de la région ukrainienne visée, Oleg Sinegoubov, a pourtant assuré que des roquettes avaient touché samedi soir un hôtel, des bâtiments résidentiels, des cliniques ou des hôpitaux, faisant 28 blessés.

PHOTO SERGEY BOBOK, AGENCE FRANCE-PRESSE Un pompier sur une grue combat un incendie dans un bâtiment après une attaque de drone russe à Kharkiv, le 31 décembre.

Parmi eux, deux adolescents et un Britannique, qui était le conseiller sécurité d’une équipe de journalistes allemands, selon les autorités ukrainiennes.

La Russie a reconnu avoir ciblé un « ancien complexe hôtelier », le Kharkiv Palace, mais a assuré que s’y trouvaient des membres des renseignements militaires et des forces armées ukrainiennes « impliqués » dans l’attaque de Belgorod, ainsi que des « mercenaires étrangers ».

Moscou nie toujours viser des cibles civiles en Ukraine.

Le maire de Kharkiv, Igor Terekhov, a affirmé que des attaques de drones avaient aussi endommagé des « cafés, immeubles résidentiels et bureaux », sans faire état de victimes.

« À la veille du Nouvel An, les Russes veulent intimider notre ville, mais nous n’avons pas peur », a-t-il ajouté.

49 drones

De son côté, l’armée de l’air ukrainienne a affirmé que six missiles guidés russes avaient visé Kharkiv.

Elle a en outre dit avoir abattu 21 des 49 drones Shahed, de fabrication iranienne, lancés par la Russie vers son territoire dans la nuit et ciblant particulièrement le sud et l’est.

Ces derniers jours ont été marqués par une escalade de violence entre la Russie et l’Ukraine.

Vendredi, l’Ukraine a été endeuillée par une attaque de missiles qui était, selon elle, la plus massive depuis le début du conflit, à l’exclusion de ses tout premiers jours.

Le président Volodymyr Zelensky a affirmé samedi après-midi que 39 personnes étaient mortes sur l’ensemble du pays, mais d’autres décès ont été annoncés depuis.

Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serguiï Lyssak, a ainsi déclaré dimanche qu’un des blessés s’était éteint à l’hôpital, portant le bilan pour sa zone à sept morts.

À Kyiv, le service d’État pour les situations d’urgence a affirmé avoir retrouvé 23 corps dans les décombres après l’attaque de vendredi, ajoutant que huit autres personnes avaient pu être sauvées.

« Attaque aveugle »

Samedi, lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur la frappe de Belgorod, l’ambassadeur russe auprès des Nations unies, Vassili Nebenzia a accusé Kyiv d’« une attaque aveugle et délibérée contre une cible civile ».

Le représentant britannique Thomas Phipps a rétorqué que « si la Russie veut blâmer quelqu’un pour les morts de Russes dans cette guerre, elle devrait commencer avec le président Poutine ».

Dimanche, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky doivent tous deux prononcer des discours attendus pour le Nouvel An, après une année 2023 marquée par l’échec de la contre-offensive estivale de l’Ukraine et le gel quasi total de la ligne de front.

Côté russe comme ukrainien, les célébrations se dérouleront dimanche soir sous haute tension, après les frappes des derniers jours.

Le gouverneur de la région russe de Koursk, Roman Starovoït, a invité les résidants à rester chez eux, eu égard à la « situation agitée ».

Son homologue de la région de Voronej, Alexandre Goussev, a indiqué avoir annulé les « programmations festives », par « solidarité » avec les habitants de Belgorod.