Tempête en Russie et en Crimée Quatre morts et deux millions de personnes privées d’électricité

(Moscou) Rafales de vent violentes et vagues géantes : des intempéries qualifiées de « méga-tempête » ont fait quatre morts et privé d’électricité environ deux millions de personnes en Russie, en Crimée annexée et dans d’autres régions occupées de l’Ukraine, selon les autorités et des médias lundi.