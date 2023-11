Législatives néerlandaises Geert Wilders, le « Donald Trump des Pays-Bas », ressort victorieux

(La Haye) Le message anti-UE et xénophobe de Geert Wilders, parfois comparé à l’ex-président américain Donald Trump pour sa rhétorique populiste et ses cheveux peroxydés, bien qu’il soit en politique depuis beaucoup plus longtemps, a fini par le propulser au premier rang, selon les sondages à la sortie des urnes après les législatives néerlandaises mercredi.