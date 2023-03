(Hostomel, Ukraine) Les gigantesques ailerons de queue doubles, qui s’étendaient autrefois aussi haut qu’un immeuble de six étages, ont disparu.

Andrew E. Kramer The New York Times

Il en va de même pour l’empennage, les volets, les systèmes hydrauliques, les pompes à carburant et trois des six moteurs de l’avion, qui a été détruit lors des combats des premiers jours de la guerre.

Pièce par pièce, les ouvriers démontent actuellement l’épave du gigantesque avion-cargo Mriya, l’avion le plus lourd jamais piloté, en vue d’en construire un nouveau avec les pièces récupérées. La restauration de l’avion, dont le nom en ukrainien signifie « Le rêve », a commencé.

La guerre faisant toujours rage, l’immense tâche de reconstruction de l’Ukraine, où des centaines de milliers de maisons, d’hôpitaux, d’écoles et de ponts ont été détruits, semble encore une perspective lointaine. Face à ces défis colossaux, le travail sur le nouvel avion n’est pas une priorité absolue d’un point de vue humanitaire. Mais il se veut en partie une source d’inspiration, selon les dirigeants de l’entreprise aéronautique qui le possède, Antonov.

Selon eux, si un appareil aussi gargantuesque et complexe que celui-ci peut être restauré, le reste du pays peut l’être aussi.

« Les gens doivent garder espoir », a déclaré Vladyslav Valsyk, directeur adjoint et ingénieur en chef d’Antonov, une entreprise publique. « Ils doivent savoir que cet avion n’est pas abandonné. Oui, il y a beaucoup de travail à faire, mais nous travaillons. »

PHOTO LAETITIA VANCON, THE NEW YORK TIMES Vladyslav Valsyk, directeur adjoint et ingénieur en chef d’Antonov, entouré d’Andriy Safonov et de Oleksandr Dveirin, concepteur et concepteur en chef d’Antonov

Mais les critiques affirment que consacrer de l’argent et de l’énergie à la reconstruction de l’avion serait une priorité mal placée.

Valery Romanenko, analyste de l’aviation, a déclaré aux médias ukrainiens qu’Antonov devrait se contenter de « faire quelque chose d’urgent pour les forces armées » pendant la guerre, comme la construction de drones. « Il n’y a pas de mots pour décrire le projet de construction d’un nouveau Mriya. »

Le président Volodymyr Zelensky a annoncé en mai dernier que l’Ukraine allait reconstruire le Mriya, le seul appareil de ce type jamais achevé. Au cours de l’été, Richard Branson, entrepreneur britannique et passionné d’aviation, a visité l’épave et s’est dit enthousiaste à l’idée de participer à sa restauration, le moment venu.

La semaine dernière, l’entreprise a annoncé le début des opérations de récupération et des travaux de conception, mais a précisé que l’assemblage du nouvel appareil n’interviendrait qu’après la guerre.

PHOTO LAETITIA VANCON, THE NEW YORK TIMES Des travailleurs inspectent et démantèlent le Mriya, le 9 mars

PHOTO LAETITIA VANCON, THE NEW YORK TIMES Des travailleurs inspectent et démantèlent le Mriya, le 9 mars 1 /2



Les ouvriers déboulonnent ce qu’ils peuvent de l’épave maculée de suie et les ingénieurs élaborent des plans pour utiliser ces pièces sauvées, ainsi que des pièces de rechange, des moteurs d’un avion similaire et un fuselage supplémentaire longtemps mis au placard, afin de construire un nouvel avion, selon les dirigeants de la société. Le projet devrait coûter environ 500 millions de dollars, et le financement n’a pas encore été trouvé.

Mais la société a déclaré que le long délai pour remettre l’avion en vol signifie qu’elle ne peut pas attendre pour commencer à planifier et à collecter des pièces. Antonov a déclaré être en pourparlers avec des compagnies d’aviation européennes, américaines et asiatiques, ainsi qu’avec des clients potentiels pour de futurs vols de fret.

L’avion, construit à Kyiv dans les années 1980 et largement révisé après l’indépendance du pays vis-à-vis de l’Union soviétique, fait depuis longtemps la fierté de l’Ukraine. Désigné AN-225, il était plus grand que tout autre avion dans le ciel, avec une envergure de 290 pieds et une masse maximale au décollage de 1,4 million de livres.

Il a été conçu pour transporter le Bourane, l’orbiteur de l’éphémère programme de navette spatiale soviétique. Plus tard, son corps bulbeux, presque cartoonesque, a transporté des objets industriels encombrants tels que des pales d’éoliennes ou des locomotives, et a fait le bonheur des foules lors de spectacles aériens.

Alors que les premières mesures de restauration de l’avion sont prises, la police enquête sur les circonstances de sa destruction.

La veille de l’invasion russe, un équipage avait préparé l’avion pour le mettre à l’abri en dehors de l’Ukraine, a déclaré Maksym Sanotskyi, directeur adjoint de la société pour les transports, lors d’une interview. Le décollage était prévu pour le lendemain après-midi. Mais le temps a manqué.

Les troupes russes ont franchi la frontière à l’aube et les forces spéciales russes ont pris d’assaut l’aéroport d’Hostomel, la base du Mriya, à l’aide d’hélicoptères. Au cours des combats qui ont suivi sur l’aéroport, juste à la périphérie de Kyiv, l’avion a été aspergé d’éclats d’obus et a pris feu.

La semaine dernière, parallèlement à l’annonce par la société des progrès réalisés dans la restauration de l’appareil, la police a annoncé l’arrestation de plusieurs anciens cadres de la compagnie Antonov, soupçonnés d’avoir entravé le travail des militaires dans la sécurisation de l’aéroport d’Hostomel dans les jours précédant l’invasion.

PHOTO LAETITIA VANCON, THE NEW YORK TIMES Valentyn Kostiyanov, un technicien qui a travaillé sur le Mriya lors de sa construction dans les années 1980, inspecte les restes de l’appareil

Dans un communiqué, les procureurs ont déclaré que la société n’avait pas autorisé la garde nationale ukrainienne à construire des positions défensives à l’aéroport, pour des raisons qui restent floues, ce qui a conduit à la destruction du Mriya. M. Valsyk a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter l’enquête.

L’avion n’est évidemment pas en tête de la longue liste des priorités de l’Ukraine en matière de reconstruction après un an de la guerre la plus destructrice qu’ait connue l’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Pratiquement aucune ville n’a été épargnée par les frappes de missiles ou d’artillerie, et des millions d’Ukrainiens ont été déplacés ou vivent dans des villes sans eau courante ni électricité.

Antonov affirme que l’avion a un potentiel commercial. Lorsqu’il est affrété par des entreprises du secteur de l’énergie, par exemple, pour transporter d’énormes pièces d’équipement dans le monde, le coût horaire est d’environ 32 000 $. L’entreprise a également déclaré que l’avion n’avait pas de prix en tant que symbole de l’Ukraine.

Mais un ancien ingénieur d’Antonov, Anatoly Vovnyanko, a déclaré aux médias ukrainiens qu’il ne pensait pas que l’entreprise puisse un jour récupérer ses dépenses au moyen d’affrètements commerciaux. « Personne n’en a besoin, de ce Mriya, a déclaré M. Vovnyanko. L’argent ne sera jamais récupéré. »