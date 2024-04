Cette énième frappe russe contre Odessa a « endommagé des immeubles résidentiels » et provoqué un incendie, a précisé le gouverneur Oleg Kiper sur Telegram.

PHOTO VIA ASSOCIATED PRESS

(Kyiv) Une attaque nocturne de drones russes a fait neuf blessés dont quatre enfants à Odessa, grande ville portuaire sur la mer Noire, dans le sud de l’Ukraine, a indiqué le gouverneur régional mardi.

Agence France-Presse

Cette énième frappe russe contre Odessa a « endommagé des immeubles résidentiels » et provoqué un incendie, a précisé le gouverneur Oleg Kiper sur Telegram.

Parmi les blessés figurent deux bébés de moins d’un an et deux enfants de neuf et 12 ans, qui ont été hospitalisés, ainsi que trois adultes, a indiqué le gouverneur.

Une personne a par ailleurs été blessée par la chute de débris d’un drone abattu dans la région de Mykolaïv, également dans le sud.

Odessa et sa région sont très régulièrement visées par des frappes depuis le début de l’invasion russe il y a deux ans. À la mi-mars, 20 personnes ont été tuées et 70 blessées dans l’une des pires attaques de missiles russes sur Odessa.

PHOTO VIA ASSOCIATED PRESS Odessa, le 23 avril 2024

La semaine dernière, l’Ukraine avait affirmé avoir abattu un bombardier stratégique, porteur de missiles Kh-22, que la Russie utilise souvent et notamment contre Odessa. Kyiv espère que cette destruction permettra d’alléger la pression russe sur cette ville, qui comptait plus d’un million de personnes avant l’invasion.

Au total, la Russie a tiré deux missiles balistiques Iskander et 16 drones explosifs de type Shahed sur l’Ukraine dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué l’armée ukrainienne.

PHOTO VIA ASSOCIATED PRESS Odessa, le 23 mars 2024

Quinze de ces drones ont été abattus par la défense aérienne, dont sept dans la région d’Odessa et quatre dans celle de Mykolaïv, selon l’armée.

Kyiv, ville moins fréquemment visée, a également été visée par des drones explosifs pendant la nuit, mais ils ont été tous abattus par la défense aérienne, sans faire de dégâts ou de victimes, a indiqué l’administration militaire de la capitale.