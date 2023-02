(Rome) Au moins une soixantaine de migrants ont péri dimanche lors du naufrage de leur embarcation en Méditerranée près de la ville italienne de Crotone en Calabre (sud), la Commission européenne appelant à « redoubler d’efforts » pour réformer le droit d’asile.

Ljubomir MILASIN Agence France-Presse

« Jusqu’à il y a quelques minutes, le nombre de victimes confirmées était de 59 », a déclaré à 16 h (10 h, heure de l’Est) le maire de cette localité, Vincenzo Voce, à la chaîne d’information Sky TG-24.

Selon les garde-côtes, l’embarcation transportait environ 120 personnes et s’est brisée sur des rochers à quelques mètres de la côte, les pompiers évoquant « plus de 200 personnes ».

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE ITALIENNE VIA REUTERS

Des images de la police italienne ont montré des débris de bois disséminés sur une centaine de mètres de la plage, où se trouvaient de nombreux secouristes et des rescapés en attente de leur transfert vers un centre d’accueil.

Faisant part de sa « profonde douleur », la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni a jugé dans un communiqué « criminel de mettre en mer une embarcation de 20 mètres à peine avec 200 personnes à bord et une mauvaise prévision météo ».

« Le gouvernement est décidé à empêcher les départs, et avec eux ce genre de tragédie, et continuera à le faire, exigeant avant tout la plus grande collaboration des États de départ et d’origine », a rajouté Mme Meloni.

La cheffe de la Commission européenne Ursula von der Leyen a appelé dimanche à avancer sur la réforme du droit d’asile dans l’Union européenne, après cette « tragédie ». Elle a affirmé qu’il fallait « redoubler d’efforts concernant le Pacte sur les migrations et le droit d’asile, et sur le Plan d’action pour la Méditerranée centrale ».

La partie la plus délicate de ce Pacte, qui doit être conclu avant la fin de la mandature du Parlement européen en 2024, concerne un meilleur partage des responsabilités dans l’accueil des demandeurs d’asile entre pays de l’UE, une question qui les divise depuis la crise des réfugiés en 2015-2016.

Le président de la République Sergio Mattarella a déploré le naufrage dans lequel « des dizaines de personnes, dont des enfants, ont perdu la vie ».

« Un grand nombre de ces migrants venait d’Afghanistan et d’Iran, fuyant des conditions très difficiles », a ajouté le chef de l’État, exprimant le souhait d’« un fort engagement de la communauté internationale pour éliminer les causes des migrations : guerres, persécutions, terrorisme, pauvreté… ».

« Immigration clandestine »

L’Italie, pays de première entrée qui a accueilli des centaines de milliers de migrants ces années, reproche à ses partenaires de l’UE un manque de solidarité dans la répartition de ces derniers, même si un grand nombre d’entre eux quitte par la suite la péninsule pour d’autres pays.

Ce nouveau naufrage survient quelques jours après l’adoption par le Parlement de nouvelles règles controversées du gouvernement dominé par l’extrême droite sur le sauvetage des migrants.

Mme Meloni, dirigeante du parti Fratelli d’Italia (FDI, extrême droite), avait pris la tête d’un exécutif de coalition en octobre après avoir promis de réduire le nombre de migrants arrivant en Italie.

La nouvelle loi oblige les navires humanitaires à effectuer un seul sauvetage à la fois ce qui, selon les critiques, augmente le risque de morts en Méditerranée centrale dont la traversée est considérée comme la plus périlleuse au monde pour les migrants.

Pour le ministre de l’Intérieur Matteo Piantedosi, cette « tragédie […] démontre comment il est absolument nécessaire de lutter fermement contre les filières de l’immigration clandestine ».

La situation géographique de l’Italie en fait une destination de choix pour les demandeurs d’asile qui passent de l’Afrique du Nord à l’Europe et Rome se plaint depuis longtemps du nombre d’arrivées sur son territoire.

Selon le ministère de l’Intérieur, près de 14 000 migrants ont débarqué en Italie depuis le début de l’année, contre environ 5200 durant la même période l’an dernier et 4200 en 2021.

Les ONG ne récupèrent en mer qu’un faible pourcentage des migrants souhaitant arriver en Europe, la plupart étant sauvés par des navires de la garde côtière ou de la Marine.

Le gouvernement accuse cependant ces ONG de stimuler par leur action les arrivées de migrants et d’encourager les trafiquants.

Filippo Grandi, le chef du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), a déploré « un nouveau terrible naufrage », estimant que « le moment est arrivé pour les États d’arrêter de débattre et de se mettre d’accord sur des mesures justes, effectives et partagées pour éviter d’autres tragédies ».