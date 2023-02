24 février 2022

PHOTO ARIS MESSINIS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Helena, professeure de 53 ans, sort de l’hôpital où elle a été soignée après le bombardement de la ville de Tchouhouïv, près de Kharkiv, le 24 février 2022, premier jour de la guerre.

À 5 h 48, heure de Moscou, Vladimir Poutine annonce le début de la guerre, qu’il qualifie d’« opération militaire spéciale ». Il dit vouloir « dénazifier » l’Ukraine et défendre les républiques indépendantes autoproclamées de Louhansk et de Donetsk, dans le Donbass. De grandes villes ukrainiennes (Kyiv, Marioupol, Kharviv, Odessa) sont bombardées. Les Russes attaquent à partir du nord, de l’est (Donbass) et du sud (Crimée).

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

25 février 2022

La Russie fait face à une avalanche de sanctions économiques et politiques. Deux jours plus tard, le Canada annonce l’envoi d’équipements militaires d’une valeur de 25 millions à l’Ukraine. C’est la première d’une série d’annonces canadiennes d’aide militaire, humanitaire et financière. Le même jour, le Canada annonce la fermeture de son espace aérien aux avions russes.

2 mars 2022

Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, ouvre une enquête sur les crimes commis en Ukraine. Le processus est lancé à la suite de la demande formulée par 41 États, dont le Canada.

3 mars 2022

Au sud, Kherson devient la première ville ukrainienne d’importance à tomber. Un million d’Ukrainiens ont déjà fui vers des pays voisins. Le gouvernement canadien annonce qu’il accordera une autorisation de voyage d’urgence aux Ukrainiens et impose un tarif de 35 % aux importations provenant de la Russie et de la Biélorussie.

3 mars 2022

Proches voisines de la Russie et accueillant des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens, la Moldavie et la Géorgie déposent leur demande de candidature pour entrer dans l’Union européenne.

9 mars 2022

PHOTO EVGENIY MALOLETKA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Image symbole de l'horreur de la guerre : des secouristes transportent une femme enceinte, Irina Kalinina, sérieusement blessée dans le bombardement d’une maternité à Marioupol, le 9 mars 2022. Mme Kalinina succombera plus tard à ses blessures, tout comme son bébé.

Les Russes bombardent une maternité de Marioupol, faisant au moins 4 morts et 16 blessés. Les Ukrainiens qualifient le geste de crime de guerre.

15 mars 2022

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s’adresse aux parlementaires canadiens par visioconférence. « Nous voulons vivre. Nous voulons être victorieux », dit-il.

2 avril 2022

PHOTO RONALDO SCHEMIDT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des cadavres jonchent une rue de Boutcha, le 2 avril.

Les Ukrainiens reprennent la ville de Boutcha, au nord-ouest de Kyiv, et découvrent avec horreur de nombreux cadavres dans les rues.

8 mai 2022

PHOTO ADAM SCOTTI, ARCHIVES REUTERS Le premier ministre Justin Trudeau, accompagné dans sa visite surprise à Kyiv des ministres Mélanie Joly (à gauche) et Chrystia Freeland (à droite).

Le premier ministre canadien Justin Trudeau se rend à Kyiv, en compagnie de Chrystia Freeland et de Mélanie Joly.

22 mai 2022

Après des semaines de lutte féroce, notamment dans l’enclave de l’aciérie Azovstal, la ville de Marioupol tombe. Cette victoire symbolique pour les Russes survient au terme d’un siège de 86 jours.

4 juillet 2022

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Un drapeau ukrainien flotte sur Bile, seul village de l’île aux Serpents, le 7 juillet dernier.

Les forces ukrainiennes reprennent l’île aux Serpents au large d’Odessa. Cette île minuscule, prise par les Russes au début de la guerre, est un symbole de la résistance ukrainienne.

17 juillet 2022

Des tirs de missiles russes font des dommages à cinq lignes électriques et à des gazoducs à Nikopol. Ils font partie des premières frappes destinées à détruire les réseaux énergétiques ukrainiens. Cette tactique s’est poursuivie toute l’année et jusqu’à 9 millions d’Ukrainiens sont privés de courant.

21 septembre 2022

PHOTO ILYA PITALEV, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Vladimir Poutine prononce un discours à Novgorod pour souligner le 1160e anniversaire de la création de l’État russe, le 21 septembre 2022, quelques heures après avoir annoncé la mobilisation de 300 000 réservistes.

Vladimir Poutine annonce la mobilisation de 300 000 réservistes chez les civils. Cette décision se traduit par un exode de nombreux Russes vers la Géorgie, la Turquie, etc.

26 septembre 2022

Des actes de sabotage sont commis sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, en mer Baltique, qui acheminent du gaz de la Russie à l’Allemagne. Les dégâts sont constatés en eaux internationales près de l’île danoise de Bornholm. La Russie est montrée du doigt.

30 septembre 2022

PHOTO FOURNIE PAR LA PRÉSIDENCE UKRAINIENNE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, durant une réunion du Conseil de défense et de sécurité nationale, à Kyiv, le 30 septembre 2022

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, annonce que son pays compte faire une demande d’adhésion accélérée à l’OTAN.

8 octobre 2022

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le pont du détroit de Kertch, unique lien terrestre entre la Crimée et la région de Krasnodar, en Russie, est en partie détruit par une explosion. Trois personnes sont tuées. Moscou et Kyiv se renvoient la responsabilité.

11 novembre 2022

PHOTO BULENT KILIC, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Une femme serre un soldat ukrainien dans ses bras, alors que des résidants de Kherson célèbrent la libération de leur ville, le 13 novembre dernier.

Les troupes russes évacuent Kherson, la première grande ville ukrainienne qu’ils avaient conquise le 3 mars, et se replient sur la rive gauche du fleuve Dniepr. « Un jour historique », se félicite le président Zelensky.

22 décembre 2022

PHOTO MANDEL NGAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s’adresse aux congressistes américains alors que la vice-présidente, Kamala Harris, et la présidente sortante de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, brandissent un drapeau de l’Ukraine.

Le président Zelensky est en visite à Washington. Il est reçu par le président américain Joe Biden et s’adresse aux membres du Congrès.

1er janvier 2023

PHOTO ALEXANDER ERMOCHENKO, ARCHIVES REUTERS Des secouristes et des travailleurs sont à l’œuvre sur les ruines du bâtiment de Makiïvka détruit par un missile HIMARS, le 3 janvier.

Un missile HIMARS tiré par les forces ukrainiennes s’abat sur un bâtiment de Makiïvka (Donetsk) où sont réfugiés des centaines de militaires russes. La Russie annonce la mort de 89 soldats. Mais certaines sources parlent de 400 morts.

5 janvier 2023

Vladimir Poutine décrète un cessez-le-feu de 36 heures pour permettre les célébrations du Noël orthodoxe. Kyiv répond à Poutine de garder « son hypocrisie ». La trêve n’est pas respectée.

10 janvier 2023

Justin Trudeau annonce que le Canada achètera un système de missiles sol-air NASAMS au bénéfice de l’Ukraine. L’achat de ce système de construction américaine est évalué à 406 millions.

24 janvier 2023

PHOTO ANATOLII STEPANOV, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Tirs d'artillerie par des soldats ukrainiens sur la ligne de front dans la région de Louhansk, le 16 janvier dernier

Après des semaines de tergiversations, Américains et Allemands s’entendent sur l’envoi de chars lourds Abrams et Leopard 2 en Ukraine. Plusieurs pays sont concernés.

Avec l’Agence France-Presse, Reuters et EuroNews