PHOTO EVGENIY MALOLETKA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La guerre en six temps

Dominique Arel, titulaire de la Chaire d’études ukrainiennes de l’Université d’Ottawa, explique la progression de la guerre en Ukraine. — Propos recueillis par La Presse.

Situation au 24 février 2022

SOURCE : AGENCE FRANCE-PRESSE / INFOGRAPHIE LA PRESSE

La Russie cause la surprise le 24 février 2022 en attaquant l’Ukraine sur quatre fronts à huit endroits différents. L’objectif premier est de faire tomber Kyiv, la capitale, ce qui confirme dès le départ qu’il s’agit d’une guerre d’agression pour détruire l’État ukrainien, la première guerre de ce type sur le sol européen depuis l’invasion de l’URSS par l’Allemagne en 1941, qui avait commencé en Ukraine soviétique. Tout le Sud est en danger.

Situation au 18 mars 2022

SOURCE : AGENCE FRANCE-PRESSE / INFOGRAPHIE LA PRESSE

Dans les trois premières semaines, c’est l’Ukraine qui cause la surprise en offrant une résistance extraordinaire. La Russie s’embourbe sur le front nord et ne parvient pas à prendre Kyiv. Aucune des villes majeures bombardées ne tombe – Kyiv, Tchernihiv, Soumy, Kharkiv, Marioupol. La faille dans l’armure ukrainienne est au sud, où Kherson et des villes du littoral de la mer d’Azov, comme Melitopol, cèdent sans combattre. Des installations militaires près de Lviv sont visées pour la première fois.

Situation au 25 mars 2022

PHOTO ZOHRA BENSEMRA, ARCHIVES REUTERS Un corps, les mains attachées dans le dos, dans une rue de Boutcha, le 3 avril dernier

Le premier grand tournant de la guerre. Sur le plan militaire, la Russie se retire du front nord après avoir échoué à conquérir Kyiv. Ses pertes, en matière de troupes d’élite et de matériel, sont considérables. Sur le plan psychologique, la découverte de cadavres, de fosses communes et de salles de torture à Boutcha, en banlieue de Kyiv, révèle que la guerre d’agression est aussi une guerre d’élimination de l’identité ukrainienne, une onde de choc profonde.

SOURCE : AGENCE FRANCE-PRESSE / INFOGRAPHIE LA PRESSE

Situation au 20 mai 2022

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le complexe métallurgique Azovstal, où s'est réfugiée la dernière poche de résistance ukrainienne de Marioupol, est assiégé par les troupes russes, le 10 mai.

Après trois mois de résistance inouïe, les combattants ukrainiens de Marioupol, la troisième ville du Donbass en importance (les deux autres, Donetsk et Louhansk, sont hors du contrôle ukrainien depuis 2014), réfugiés dans l’immense complexe métallurgique Azovstal, se rendent. C’est la première victoire stratégique de la Russie, puisqu’un « pont terrestre » unit maintenant la Russie (zone grise à l’est de Marioupol) à la Crimée. C’est ce que l’Ukraine va tenter de reprendre en 2023.

SOURCE : AGENCE FRANCE-PRESSE / INFOGRAPHIE LA PRESSE

Situation au 14 novembre 2022

Le deuxième grand tournant de la guerre. Contre toute attente, après avoir perdu la ville de Sievierodonetsk (province de Louhansk) durant l’été, l’Ukraine lance une contre-offensive et reprend les territoires de la province de Kharkiv (à l’est) perdus depuis février, ainsi que la ville de Kherson au sud. Cette débandade de l’armée russe conduit Poutine à déclarer une mobilisation « partielle » et une annexion des territoires occupés (dont certains seront repris par les Ukrainiens quelques semaines plus tard).

SOURCE : AGENCE FRANCE-PRESSE / INFOGRAPHIE LA PRESSE

Situation au 10 février 2023

PHOTO ARCHIVES REUTERS L'armée ukrainienne fait feu à l'aide d'un canon automoteur 2S7 Pion en direction des positions russes, sur la ligne de front près de Bakhmout, le 24 janvier.

La Russie tente depuis des mois de faire tomber Bakhmout sur le front est, à des coûts humains ahurissants, mais seule une petite ville avoisinante, Soledar, est tombée. La tactique russe, dévoilée à Marioupol, reste la même : destruction quasi totale des villes que le pays prétend « libérer », à laquelle s’ajoute l’emploi de « vagues d’assaut » de type Première Guerre mondiale. La question est de savoir si l’armée russe a la capacité de lancer une vaste offensive avant que les Ukrainiens ne le fassent.