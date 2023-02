Au profit de la Russie

Un ex-gardien d’ambassade britannique emprisonné pour espionnage

(Londres) C’est la conclusion d’une affaire qui mêle vidéos volées, faux espions russes et argent. Décrit comme « antibritannique » et pro-Poutine, un ancien agent de sécurité de l’ambassade britannique à Berlin a été condamné vendredi à 13 ans et deux mois de prison pour espionnage au profit de Moscou.