Dans le sud de la Sicile se trouve l’un des plus grands pôles pétrochimiques d’Europe. Bien que sur le déclin, il continue de pourvoir la majorité des emplois et de dévaster terre, ciel, mer et corps sur cette terre sacrifiée, où la pollution est dévastatrice.

Augustin Campos Collaboration spéciale

(Augusta) Rosaria connaît trop bien le mal de sa terre natale sicilienne, Augusta. Elle l’a côtoyé à plusieurs reprises au cours de ses 66 ans de vie. Le cancer a frappé sa mère, son mari Giuseppe et plusieurs cousins, tantes et oncles, dont certains n’ont pas survécu.

« Pas une famille n’y échappe ici, tu ne peux jamais être tranquille, sauf si tu t’en vas », témoigne Giuseppe, du haut de ses 73 ans. D’ailleurs, ses enfants sont partis. Loin de ce « quadrilatère de la mort » continuellement obscurci d’un nuage de malheur et de pollution depuis plus de 70 ans. La faute aux 25 km d’industrie chimique du plus grand pôle pétrochimique d’Italie, où l’on raffine près de 30 % du carburant consommé en Italie.

PHOTO STEFANIE LUDWIG, COLLABORATION SPÉCIALE Giuseppe, fidèle du sanctuaire, joueur de zampogna et ancien manutentionnaire d’une raffinerie

Giuseppe y a travaillé 40 ans en tant que manutentionnaire. Au sein de la raffinerie d’Enichem rachetée en 1996 par Sasol, multinationale sud-africaine de produits dérivés du pétrole.

« Avant il y avait du travail pour tous, mais nous l’avons payé cher », assène celui dont la tumeur de la prostate a pu être soignée à temps. « Je me suis rendu compte que j’avais un cancer en faisant un contrôle une fois à la retraite », raconte-t‐il pudiquement.

Ce coin de Sicile, Augusta et ses 36 000 âmes en tête – 6000 de moins qu’il y a 30 ans –, n’a en outre pas grand-chose à proposer d’autre que les postes bien rémunérés du pôle pétrochimique. Bien que sur le déclin, il pourvoit encore 10 000 emplois environ.

« Les entreprises pétrolières polluent, ruinent toute une région qui aurait été fantastique s’il n’y avait pas eu une telle industrie [et qui abrite notamment un important site archéologique datant de l’âge de bronze]. Puis s’en vont », résume Rosaria.

Elle cite Esso (filiale du géant américain ExxonMobil), qui a vendu en 2018 aux Algériens de Sonatrach, laissant en l’état les quelque 1800 hectares encore contaminés censés être dépollués par les entreprises reconnues responsables des dommages, dont elle fait partie.

« Jusque dans les années 1980, il n’y avait aucune forme de contrôle »

Diverses études scientifiques ont montré l’incidence élevée des tumeurs et malformations dans ce coin de l’île. Dans le dernier rapport Sentieri – qui fait autorité en la matière – sorti l’année dernière, les scientifiques notent entre autres un excès de cancers du sein qui touche hommes et femmes, associé « aux usines pétrochimiques et aux décharges ».

Dans le rapport daté de 2019, ils ont signalé « un excès de décès chez les jeunes adultes par cancers du système lympho-hématopoïétique et par leucémies, bien qu’il s’agisse d’une surmortalité par rapport aux prévisions régionales », ainsi qu’un nombre anormalement élevé de malformations du système nerveux et de la verge.

PHOTO STEFANIE LUDWIG, COLLABORATION SPÉCIALE La zone industrielle d’Augusta-Melilli-Priolo Gargallo

Pendant longtemps, « le miracle industriel » a triomphé. « Jusque dans les années 1980, il n’y avait aucune forme de contrôle des pratiques des raffineries, c’était sauvage », raconte le géographe Alfonso Pinto, qui a passé trois ans dans la région dans le cadre de son documentaire-enquête Toxicily, à paraître.

Au gré du temps, plusieurs scandales aux conséquences sanitaires dévastatrices ont été découverts. Le dernier en date est retentissant : la saisie en juin 2022 de la station d’épuration des eaux industrielles du pôle pétrochimique, dont il a été révélé qu’elle n’a jamais fonctionné correctement depuis 1984 !

Elle n’est toujours pas opérationnelle aujourd’hui, mais le pôle pétrochimique continue de tourner. Car il a été classé début 2023 comme « d’intérêt stratégique national » par la présidente du Conseil, Giorgia Meloni (extrême droite), afin d’éviter sa fermeture.

Peu importe que dans les environs des raffineries, terre, mer et air soient contaminés. L’air, en certains endroits irrespirable, est chargé de sulfure d’hydrogène et de dioxyde de soufre, un gaz très toxique qui affecte le système respiratoire. Benzène – un hydrocarbure cancérogène – et arsenic ont pénétré la terre. Quant aux eaux de la rade, on estime que 750 tonnes de mercure y ont été déversées en 70 ans !

PHOTO STEFANIE LUDWIG, COLLABORATION SPÉCIALE Enzo Parisi, militant écologiste d’Augusta

Quelque 18 millions de mètres cubes de boues toxiques reposent dans le lit du port. Il est d’ailleurs en théorie interdit de pêcher dans la rade d’Augusta, mais certains passent outre au règlement. « Ces boues sont toujours là, et les poissons que nous continuons de manger aussi », dénonce Enzo Parisi, militant au sein de l’association environnementale Legambiente. La chaîne alimentaire est ainsi touchée.

Une mentalité d’omerta

« Les rares boulots qu’il y a ici sont mal payés, assure Carmelo, un jeune agent portuaire de 27 ans qui habite en face de la zone industrielle, seulement séparé de celle-ci par la rade. Alors oui, nous sommes nombreux à être conscients qu’il est dangereux de travailler et de vivre à proximité des raffineries, mais en réalité, sans le port et la zone pétrochimique, il n’y aurait pas grand-chose ici. »

PHOTO STEFANIE LUDWIG, COLLABORATION SPÉCIALE Carmelo Ciacchella, agent portuaire et habitant d’Augusta, face à la zone industrielle

Et face au désastre, le silence est d’or. « Les gens ont trop peur de parler », rapporte le géographe sicilien Alfonso Pinto. Le chantage à l’emploi fait des ravages. Les langues ne se délient souvent qu’après la retraite, et encore, si le fils ou la fille ne s’est pas vu promettre un emploi. Et lorsque le silence est rompu, c’est surtout pour répéter mécaniquement le dicton local : « mieux vaut mourir d’un cancer que de faim ».

Contre le règne du silence, le prêtre Palmiro Prisutto documente et dénonce avec force cette « tragédie de l’énergie chimique ».

PHOTO STEFANIE LUDWIG, COLLABORATION SPÉCIALE Le prêtre Palmiro Prisutto

Dans la vaste église du centre-ville dont il a été évincé en 2021, Palmiro Prisutto a érigé la « place des martyrs du cancer » : un panneau en bois où sont placardées des feuilles A4 couvertes des noms des habitants morts du cancer, dont les proches sont venus se manifester auprès du prêtre. Il y a aujourd’hui un peu plus de 1400 noms. Et la liste n’est pas exhaustive, sur cette terre sacrifiée.