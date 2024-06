PHOTO FINBARR O'REILLY, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

L’Ukraine, qui se plaignait d’avoir les mains liées par ses alliés, pourra finalement utiliser les armes fournies par plusieurs pays occidentaux pour frapper en territoire russe.

Ce qu’il faut savoir Plusieurs pays occidentaux ayant fourni des armes à l’Ukraine ont accepté cette semaine qu’elles servent au besoin pour mener des frappes en territoire russe contre des cibles militaires. Les États-Unis, qui craignent l’escalade avec Moscou, ont prévenu qu’ils autorisaient de telles frappes uniquement pour répondre à des attaques visant la région de Kharkiv, située près de la frontière, ou les empêcher. L’impact de ce changement de cap dépendra notamment de la capacité du régime russe à intercepter les missiles tirés vers son territoire, notent des analystes.

De nombreux membres de l’OTAN, dont les États-Unis, ont donné le feu vert cette semaine au président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui parle d’un « pas en avant » important afin de repousser l’offensive menée par Moscou.

La décision devrait notamment permettre, dit-il, de défendre plus efficacement les populations des villages situés près de la frontière avec la Russie, en particulier dans la région de Kharkiv, dans le Nord-Est.

Profitant de ratés dans l’approvisionnement d’armes, Moscou a lancé une nouvelle offensive début mai lui ayant permis notamment de prendre le contrôle d’une dizaine de villages dans la zone.

PHOTO FINBARR O'REILLY, THE NEW YORK TIMES Secouristes ukrainiens dépêchés sur le site d’une frappe russe à Kharkiv, vendredi

La Russie a aussi recommencé à bombarder quotidiennement Kharkiv, deuxième ville en importance de l’Ukraine, en tirant missiles et obus à partir de son territoire.

Maria Avdeeva, une résidante qui documente depuis deux ans les attaques contre la ville, a indiqué vendredi en entrevue avec La Presse que la décision des pays occidentaux avait une « grande importance » pour la population locale.

La frontière est si proche, dit-elle, que les gens « n’ont pas le temps de se mettre à l’abri lorsque des obus ou des missiles sont tirés » à partir du territoire russe. Moscou a pu par ailleurs concentrer des troupes de son côté de la frontière sans craindre d’attaques.

La réalité militaire va changer complètement, juge l’Ukrainienne, avec l’autorisation d’utiliser contre des cibles sur le sol russe les armes occidentales, y compris des missiles de longue portée.

« Ça aurait dû être fait il y a longtemps. Beaucoup de vies et d’infrastructures auraient été sauvées », souligne Mme Avdeeva.

Mise en garde américaine

L’administration du président Joe Biden, qui craint une escalade avec Moscou, a indiqué que ses armes pouvaient servir en territoire russe pour riposter contre des attaques visant la région de Kharkiv ou empêcher des attaques en préparation.

INFOGRAPHIE LA PRESSE

Washington a cependant prévenu Kyiv de ne pas les utiliser pour attaquer des cibles militaires situées ailleurs en Russie.

Le régime ukrainien a réussi à plusieurs reprises à toucher des infrastructures stratégiques sur le territoire russe en utilisant des drones de fabrication locale, qui ont pu voler des centaines de kilomètres sans être interceptés même s’ils sont bien plus lents que les missiles fournis par ses alliés occidentaux.

PHOTO ANDRII MARIENKO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Pompier éteignent un incendie après qu’un missile russe a frappé une grande imprimerie à Kharkiv, le 23 mai dernier

D’autres pays, comme le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, ont donné toute latitude à l’Ukraine pour agir sur le territoire russe avec les armes qu’ils lui ont fournies, en respectant les limites imposées par le droit international, notamment en ce qui a trait à la protection des civils.

Mme Avdeeva note que les restrictions maintenues par les États-Unis relativement à l’utilisation de leurs armes devraient aussi être levées puisque les menaces du Kremlin ne sont pas « crédibles ».

« Ils ont déjà tué des milliers de civils, bombardé des maternités, des théâtres bondés de gens. Que vont-ils faire de plus ? », dit-elle.

Une « provocation », selon Moscou

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a prévenu que l’autorisation donnée à Kyiv de frapper le territoire russe avec des armes fournies par des pays de l’OTAN représentait une « provocation » qui aurait des conséquences.

Le régime du président Vladimir Poutine a brandi à plusieurs reprises la menace de recourir à l’arme nucléaire pour freiner le soutien des pays occidentaux, mais ce « chantage » ne fonctionne plus, juge Justin Massie, spécialiste en sécurité internationale rattaché à l’Université du Québec à Montréal.

Les pays de l’OTAN avancent « de façon désordonnée », mais ont progressivement augmenté leur soutien en fournissant des armes de plus en plus puissantes et sophistiquées, notamment, du côté américain, un système de missile d’une portée de 300 kilomètres.

Plusieurs cas de sabotage survenus récemment dans des pays de l’Alliance atlantique, notamment en Pologne, où une vague d’incendies criminels a eu lieu, suggèrent, note M. Massie, que Moscou explore d’autres approches pour tenter d’intimider ses adversaires.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a indiqué récemment que l’organisation avait accru sa « vigilance » à ce sujet après avoir relevé une hausse de l’activité des services de renseignement russes.

Système de défense russe

Liam Collins, analyste militaire américain rattaché au Council on Foreign Relations, relève que la Russie « ne veut pas plus » que les États-Unis d’un conflit nucléaire et l’a montré en se contentant de brandir des menaces restées sans suite à plusieurs reprises dans le cadre du conflit ukrainien.

« L’administration américaine se montre trop prudente », estime M. Collins, qui s’attend néanmoins à ce que l’autorisation donnée par Washington à Kyiv pour prévenir les attaques contre Kharkiv donne rapidement des résultats.

Il est inusité, sur le plan militaire, qu’un pays en attaquant un autre puisse utiliser son propre territoire pratiquement comme un sanctuaire sans avoir à se soucier d’attaques de représailles, relève Liam Collins.

Le changement de cap des pays occidentaux sur les armes vient corriger cette anomalie, dit-il, et va obliger Moscou à repenser le positionnement des troupes russes près de la frontière et la protection d’infrastructures stratégiques comme des aéroports et des entrepôts essentiels au ravitaillement de ses troupes.

« On ne sait pas jusqu’à quel point le système de défense russe est efficace pour bloquer des missiles tirés vers son territoire. C’est à voir », dit M. Collins.

Brian Taylor, spécialiste de la Russie rattachée à l’Université de Syracuse, pense que l’autorisation donnée par plusieurs pays de frappes sur le sol russe avec les armes qu’ils fournissent pourrait avoir une incidence sur le rapport de forces en territoire ukrainien.

« Il est évident, note l’analyste, qu’il va être beaucoup plus facile pour les Ukrainiens de défendre la région de Kharkiv, ce qui pourrait permettre de libérer des troupes pour combattre dans le Donbass », région de l’est du pays où Moscou gagne aussi du terrain.