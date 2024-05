PHOTO ANDREEA ALEXANDRU, ASSOCIATED PRESS

(Bucarest) L’influenceur Andrew Tate, qui attend son procès en Roumanie pour trafic d’êtres humains et viol, a perdu jeudi son appel visant à ce que le tribunal assouplisse les restrictions géographiques l’empêchant de voyager en dehors de ce pays d’Europe de l’Est.

Stephen Mcgrath et Nicolae Dumitrache Associated Press

La Cour d’appel de Bucarest a statué contre Tate, qui avait contesté une décision du 10 mai prolongeant de 60 jours les restrictions imposées à l’homme de 37 ans, stipulant qu’il ne pouvait pas quitter le pays. Tate avait demandé à pouvoir quitter la Roumanie, à condition qu’il reste dans l’espace Schengen européenne sans contrôle d’identité, à laquelle la Roumanie a partiellement adhéré en mars.

« Il ne s’agit pas de vouloir quitter le pays », a déclaré Eugen Vidineac, l’un des avocats de Tate, aux journalistes présents au tribunal. « Il y a voyager librement et il y a quitter le pays. Le droit de voyager est un droit constitutionnel, c’est un droit légal, l’un des droits fondamentaux. »

Tate, ancien kickboxeur professionnel et citoyen américain et britannique, a été initialement arrêté en décembre 2022 près de Bucarest, la capitale roumaine, avec son frère Tristan et deux femmes roumaines. Les procureurs roumains ont officiellement inculpé les quatre en juin de l’année dernière. Ceux-ci ont nié les allégations.

Après leur arrestation, les frères ont été détenus pendant trois mois par la police avant d’être placés en détention à domicile. Ils avaient ensuite été limités à la municipalité de Bucarest et au comté voisin d’Ilfov, mais peuvent désormais voyager librement en Roumanie.

Andrew Tate, qui compte 9,3 millions d’abonnés sur le réseau social X, a affirmé à plusieurs reprises que les procureurs n’avaient aucune preuve contre lui et qu’il existait une conspiration politique visant à le faire taire.

Il avait déjà été banni de diverses plateformes de médias sociaux de premier plan pour avoir prétendument exprimé des opinions misogynes et pour discours de haine.

Le 26 avril, le tribunal de Bucarest s’est prononcé en faveur du dossier du procureur contre Tate, affirmant qu’il répondait aux critères légaux et que le procès pouvait avoir lieu. Aucune date n’a cependant été fixée.

D’autres affaires pèsent contre Tate

Dans une autre affaire, Tate fait également face à une action civile intentée par quatre femmes britanniques au Royaume-Uni, après une plainte déposée par la Haute Cour britannique, selon une déclaration faite plus tôt ce mois-ci par le cabinet d’avocats représentant les quatre femmes.

Celles-ci affirment que Tate les a agressées sexuellement et physiquement et l’ont dénoncé aux autorités britanniques en 2014 et 2015. Après une enquête de quatre ans, le Crown Prosecution Service a décidé en 2019 de ne pas le poursuivre. Les victimes présumées se sont alors tournées vers le financement participatif pour intenter une action civile contre lui.

Dans une troisième affaire distincte, les frères Tate ont également comparu en mars devant la Cour d’appel de Bucarest après que les autorités britanniques ont lancé des mandats d’arrestations à la suite d’allégations d’agression sexuelle dans une affaire britannique remontant à 2012.

La cour d’appel a accepté la demande britannique d’extrader les frères Tate vers le Royaume-Uni, mais seulement après la conclusion de la procédure judiciaire en Roumanie.