(Toulouse) Dans les journaux, à la télé, dans les tabacs et dans la rue : une étrange poudre blanche aux prétentions énergisantes alimente ces jours-ci les conversations dans l’Hexagone. C’est que « Sniffy » s’inhale par le nez, comme de la cocaïne, et est parfaitement légale.

« Booste ton énergie instantanément ». En cette fin d’année scolaire, le site internet de l’entreprise marseillaise Sniffy fait de belles promesses aux jeunes qui se procureront sa poudre à sniffer, en vente depuis quelques mois seulement.

Car c’est visiblement à cette clientèle que le produit controversé s’adresse : avec ses emballages aux couleurs vitaminées et ses parfums de menthe, citron vert, fruit de la passion ou « fraise bonbon », la poudre Sniffy emprunte au marketing des boissons énergisantes.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE SNIFFY FRANCE La poudre Sniffy, saveur citron vert, dans son emballage tape-à-l’œil

Qu’est-ce que ça contient, au juste ? Selon le site de l’entreprise, on trouve dans la poudre de la caféine, de l’arginine, de la créatine, mais aussi de la taurine, ajoutée dans la plupart des boissons énergisantes comme le Red Bull.

Si l’on en croit Sniffy, c’est simple : il n’y a qu’à sniffer la poudre par le nez – on fournit une paille – et l’effet est immédiat : pendant une trentaine de minutes, on gagne en « endurance, énergie et concentration ».

Il demeure simple de se procurer la poudre, théoriquement interdite aux mineurs. Pour moins de 25 $ canadiens et des frais de livraison, on reçoit par la poste une boîte contenant environ « 20 sniffs ».

« Une cochonnerie »

Les réactions à la sortie de ce produit énergisant sont vives. « Vous arrivez à vous regarder dans la glace le matin ? Sérieux, vous devriez avoir honte. » « Où est le siège social de votre boîte à la con que j’aille pisser sur la porte d’entrée ? », lit-on sur les réseaux sociaux.

De nombreux médecins français sont sortis publiquement pour dire que l’idée de sniffer une poudre énergisante n’est pas celle du siècle.

Lundi, c’est la ministre française du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, qui s’est prononcée sur la substance dans une entrevue télévisée.

Tout ce qui peut détruire les jeunes et les Français en général pose problème et doit être interdit. Catherine Vautrin, ministre française du Travail, de la Santé et des Solidarités

Ce produit est « une cochonnerie » qui doit être déclarée illégale, avait affirmé quelques jours plus tôt Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention.

L’association Addictions France a quant à elle dénoncé ce produit, qui « flirte » dangereusement avec les codes de la cocaïne.

« La promotion commerciale joue en permanence sur l’ambiguïté et la ressemblance avec la cocaïne (sniff, poudre blanche, shot d’énergie, festif), mais elle précise, car tout lecteur pourrait s’interroger, que contrairement aux apparences, mais surtout à cette promotion ambiguë, cette poudre blanche n’est pas de la cocaïne », écrit Bernard Basset, médecin et président de cette association.

Une ambiguïté que n’est pas sans voir l’entreprise.

« Une poudre blanche qu’on inhale par le nez ? Pas d’amalgame, Sniffy est légale », lit-on sur son site internet, où il n’est nulle part mention de la cocaïne.

Selon BFMTV, les deux entrepreneurs derrière Sniffy – qui ne sont pas sortis publiquement et n’ont pas répondu aux messages de La Presse – ont déjà 14 entreprises à leur actif.

En rupture de stock

Officiellement, la Confédération des buralistes (les tenanciers de bureaux de tabac) s’est positionnée contre le produit, mais certains de ses membres tiennent publiquement un autre discours.

C’est notamment le cas du président des buralistes de la Haute-Garonne, qui a affirmé au journal La Dépêche qu’il en a commandé pour son propre commerce.

« Les grossistes sont déjà en rupture de stock, mais je devrais en recevoir d’ici quelques jours » a-t-il déclaré au quotidien. Si ce n’est pas interdit, il ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas le commercialiser.

À Toulouse, rue des Lois, le commis d’un tabac sourit quand on lui demande s’il connaît le « Sniffy ». Oui, mais il n’en tient pas, dit-il.

« Ce sera bientôt interdit, on ne vendra pas ça », dit l’homme, tout en affirmant que bien des passants sont venus demander « par curiosité » s’il en a dans son commerce.

Une curiosité et une attention médiatique qui font leur effet, pour Sniffy, qui indique « qu’en raison d’un trop grand nombre de commandes », le délai de livraison est prolongé.

« Victime de son succès ! », écrit l’entreprise sur les réseaux sociaux.